ผู้สมัคร ปชน. กรุงเก่า ปรับเกมหนีศึกบ้านใหญ่ ปั่นจักรยานหาเสียง “ชริน” ซัดเฟคนิวส์ตัดบำนาญฯ เหน็บถ้าพรรคส้มเป็นรัฐบาล ขาใหญ่กอบโกยลำบาก

วันนี้(5 ก.พ.)นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง ผู้สมัคร สส.อยุธยา เขต 2 พรรคประชาชน กล่าวถึงการหาเสียงโค้งสุดท้ายในพื้นที่ว่า การหาเสียงเลือกตั้งรอบที่แล้วกับรอบนี้ต่างกันมาก บ้านใหญ่หลายบ้านเขาฮั้วกัน หมอบกัน รวมตัวกัน เพราะหากเขากระจายตัว คะแนนเขาจะแตก เลยมาสู้กับพรรคประชาชนโดยตรง โดยช่วงสุดท้าย ตนก็เน้นปั่นจักรยานเข้าพื้นที่ ปั่นไปทุกวัน ไปคุยกับชาวบ้านโดยตรง ถามไถ่ปัญหาชาวบ้านเป็นหลัก การขึ้นรถแห่ โบกไม้โบกมือเราก็ทำเหมือนกัน แต่เข้าไปพูดคุยจะได้ประโยชน์กว่า และตอบคำถามที่ชาวบ้านสงสัย ทั้งประเด็นที่มีคนพยายามบิดเบือน สร้างเฟคนิวส์ เราก็ไปคลายข้อสงสัยให้เขาได้ จนเขาไว้ใจเรา
นายชริน กล่าวอีกว่า เฟคนิวส์รอบนี้มาอีกแล้ว มีคนมาบอกชาวบ้านว่าถ้าพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล จะตัดลดบำนาญข้าราชการ ตอนเป็นพรรคก้าวไกลก็โดน ตอนนี้ปล่อยมาอีกรอบหนึ่งแล้ว วนมุกเดิม เขาคงไม่รู้จะใช้มุกอะไร เลยใช้เฟคนิวส์ ซึ่งตนคงไม่มีอะไรจะฝาก เพราะเขาคงไม่ฟัง ไม่มีประโยชน์ เพราะถ้าพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล บ้านใหญ่คงกอบโกยกันลำบากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์การหาเสียงของผู้สมัคร สส.แบบเขต พรรคประชาชน ว่า หลังจากที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงล้นหลามจากการเลือกตั้งรอบที่แล้ว ทำให้หลายพื้นที่ กลุ่มบ้านใหญ่หันมาจับมือกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสกัดการเติบโตของพรรคประชาชน การเลือกตั้งในครั้งนี้ หลายคนยอมรับว่าเป็นงานที่หินกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องจากคู่แข่งไม่ได้สู้แบบกระจัดกระจายแบบเก่า แต่เป็นการสู้กับพันธมิตรบ้านใหญ่ที่ทุ่มทรัพยากรฐานเสียงมารวมไว้จุดเดียว