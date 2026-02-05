เปิดโปรไฟล์ "แมน สหัสวรรษ" เพื่อไทย ดินแดง-พญาไท เปลี่ยนปัญหาเป็นนโยบายและกฎหมาย

เลือดใหม่เพื่อไทย "แมน สหัสวรรษ" ดินแดง-พญาไท ขอใช้ความรู้กฎหมาย แก้ปัญหาประชาชน
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันจะถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง โดยในวันพรุ่งนี้ (6 กุมภาพันธ์) จะเป็นการปราศรัยใหญ่ของแต่ละพรรค ซึ่งในการเลือกตั้งรอบนี้มีคนรุ่นใหม่ที่เสนอตัวเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองมากหน้าหลายตา หนึ่งในนั้นคือเลือดใหม่ของพรรคเพื่อไทย แมน-สหัสวรรษ วีระมงคลกุล” ผู้สมัคร สส. กทม. เขตพญาไท-ดินแดง จากพรรคเพื่อไทย นักกฎหมายเทคโนโลยีวัย 26 ปี ผู้มุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนวัตกรรมระดับสากล มาเปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าทันโลก
เส้นทางของนายสหัสวรรษเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในชนบทของรัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ที่นั่นทำให้เขาเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความเจริญที่กระจายตัวในต่างแดนกับความกระจุกตัวในเมืองหลวงของไทย นำไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างกฎหมายและการเมือง เมื่อกลับมาจึงตัดสินใจศึกษาด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีบทบาทเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมนักศึกษากฎหมายเพื่อสังคม (Thammasat Pro Bono Society) เพื่อใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริง
หลังสั่งสมประสบการณ์ใน Law Firm ชั้นนำด้าน M&A และกฎหมายเทคโนโลยี นายสหัสวรรษได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ UC Berkeley สหรัฐอเมริกา จนได้รับเลือกให้อยู่ใน Dean’s List (Top 10%) และร่วมทำงานในวารสารกฎหมายเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ
จากการศึกษาภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาระดับโลกในรัฐบาลบารัก โอบามา เขาพบ Pain Point สำคัญคือ "กฎหมายมักจะวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีเสมอ" โดยเฉพาะการเข้ามาของ AI ที่อาจส่งผลกระทบต่ออาชีพมนุษย์ เขาจึงตั้งเป้าหมายที่จะเข้ามา "เติมเต็ม" นโยบายกฎหมายไทยให้ก้าวหน้า เพื่อให้เทคโนโลยีสร้างความเจริญโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นายสหัสวรรษเปิดเผยว่า โจทย์ใหญ่ในการทำงานคือการทำให้การแก้กฎหมายเป็นเรื่องที่ "จับต้องได้" ผ่านแนวคิดการลดต้นทุนชีวิต โดยเขามีแผนที่จะผลักดัน:
กิโยตินกฎหมาย: ยกเลิกหรือแก้ไขกฎระเบียบที่หยุมหยิม เพื่อลดขั้นตอนราชการและเพิ่มเวลาทำมาหากินให้ผู้ประกอบการ
ทนาย AI: ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนและ SME ฟรี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ (Compliance cost)
พ.ร.บ. ระบบสุขภาพดิจิทัล: เพื่อผ่าทางตันการรวมศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ต่อยอดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ให้มีประสิทธิภาพด้วย Big Data ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
แรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมของเขาซึมซับมาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจที่พักอาศัยในย่านพญาไท-ดินแดง โดยยึดถือแนวทางของอากงที่เน้นการเกื้อกูลผู้เช่าและตรึงราคาเช่าเพื่อให้คนทำงานเข้าถึงที่อยู่อาศัยในทำเลทองได้
“แมนอยากเป็นนักการเมืองที่ยืนอยู่กับประชาชนในพื้นที่ และยืนหยัดแทนประชาชนในสภา เพื่อเปลี่ยนปัญหาให้เป็นนโยบายและกฎหมายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง” นายสหัสวรรษ กล่าวทิ้งท้าย