“ชวน” ลุยเมืองจันดี ช่วย “ทนายเอี้ยง” หาเสียง ปลุกฐาน ปชป.ตัดคนอุบาทว์ทำชาติล่มจม ชี้เดิมพันอนาคตลูกหลาน

“ชวน” ลุยพื้นที่เมืองจันดีช่วย “ทนายเอี้ยง” ซัดเดือด “ภูมิใจไทย” ใช้งบพัฒนาต่อรองคะนนเสียง เตือนอย่าหลงคำขู่การเมืองแบบเดิมๆ ปลุกคนใต้ให้บทเรียนไม่เลือกเหมือน”เพื่อไทย “ย้ำวันนี้ก็ต้องเด็ดขาด หยุดวงจรอุบาทว์ซื้อเสียง ก่อนประเทศจมคอร์รัปชัน
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับ2 ได้เดินทางมาช่วย”ทนายเอี้ยง “ นายนิติศักดิ์ มีขวด ผู้สมัครสส.นครศรีธรรมราชเบอร์ 1 เขต 7 โดยมีนายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ร่วมขึ้นรถแห่รอบเมืองจันดีเพื่อทักทายประชาชน ก่อนที่จะปักหลักปราศรัยย่อยหน้าบริเวณสถานีรถไฟจันดี โดยมีชาวบ้านที่สัญจรไปมาเข้ามาทักทาย มอบดอกไม้ให้กำลังอย่างคึกคัก
นายชวนกล่าวว่า ตนหวังว่า ตอนนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาอยู่กับพรรคอีกครั้ง ครั้งที่แล้วเราได้สส.25 คน ก็หวังว่าเที่ยวนี้จะต้องได้มากกว่านั้น เพื่อให้นายอภิสิทธิ์ได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเป็นอะไรก็ตาม เขาเป็นคนมีความสามารถ และพร้อมที่จะทำหน้าที่ ตนมีเวลาไม่มากเพราะต้องเดินทางไปหาเสียงหลายจังหวัดที่ ซึ่งที่ จ.ตรังก็คะแนนเสียงดีแต่สู้ได้หรือไม่ตนไม่แน่ใจเราเสียงขยับดีขึ้น เบี้ยก็เพิ่มขึ้นตามเริ่มจาก 500 ขยับเป็น 1,000 จึงขอให้ทุกเขตช่วยกัน อย่าไปร่วมเป็นวงจรของสแกมเมอร์ วงจรอุบาทว์วงจรซื้อเสียงแล้วพาไปโกง
“พื้นที่จันดีถือเป็นฐานสำคัญของประชาธิปัตย์มาตลอด เที่ยวนี้พรรคภูมิใจไทยโดยรองหัวหน้าพรรคประกาศว่า พี่น้องภาคใต้ 14 จังหวัดต้องเลือกพรรคภูมิใจไทย จะได้เอาสิ่งของมาพัฒนาภาคใต้ ตกลงมาเหมือนเดิมอีกแล้ว ถ้าไม่เลือกเขา เขาไม่พัฒนาหรือ ถ้าทำแบบนี้กับเรา เราก็ทำแบบนี้เหมือนกับที่ทำกับพรรคเพื่อไทยคือไม่เลือกคนของเขาให้มันรู้ว่าเราเป็นอย่างไร ผมไม่คิดว่ามันคิดอย่างไร นี่การเมืองการปกครองผ่านมา 90 กว่าปีแล้ว คำตอบคือพวกนี้เป็นนักธุรกิจการเมือง ไม่ใช่นักการเมืองแบบพวกเราที่คิดแต่ผลประโยชน์ของประชาชน มันเอาเงินหลวงมาลงทุน แล้วต้องได้กำไรกลับมาด้วย ถือเป็นวงจรอุบาทที่เราต้องตัดวงจรนี้ คือต้องเด็ดขาด เหลือเวลาอีก3 วัน อย่าไปลังเล อย่าเลือกพวกอุบาทว์นี้ ”
นายชวนยังกล่าวขอบคุณชาวจันดี นครศรีธรรมราช พร้อมฝากตัวเองที่ลงสมัครสส.ครั้งที่18 ถือว่านานที่สุดในโลกแล้ว โชคดีที่ร่างกายยังพอใช้ได้ ยังขึ้นรถได้ไม่อัลไซเมอร์ ยังสามารถมาพูดกับพี่น้องได้ พร้อมแนะนำนายนิติศักดิ์ว่าต้องพัฒนาต่อไป ใช้เวลาพิสูจน์ความสามารถ ตนสู้ได้แม้จะตัวเล็กแต่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนานที่สุด6ปี เป็นผู้นำฝ่ายค้านถึง 3 ครั้ง
ตนรู้จักทนายเอี้ยงแต่ไม่ดีไปกว่านายทนายเชาว์ พี่น้องอาจจะลังเลว่าไม่แน่ใจว่าชนะเข้าไปในสภาแล้วจะชนะคนอื่นหรือไม่ แต่ตนได้เห็นความตั้งใจจริงที่กล้าหาญชาญชัยของนายเชาว์ ที่ออกมาต่อสู้กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคตอนที่พรรคตกต่ำ เพราะนายเฉลิมชัยพาเราไปตกต่ำ นี่คือสิ่งที่ตนสะเทือนใจมาก จนที่สุดนายเฉลิมชัยก็ลาออกไปถือว่าพระสยามเทวาธิราชช่วยเรา เราก็ถือโอกาสเอานายอภิสิทธิ์เข้ามาเพื่อรักษาพรรค เมื่อพรรคอะไหล่ก็หมดไปแล้ว กลายเป็นพรรคที่มั่นคง ไม่มีความคิดที่จะทำให้พรรคได้แค่ 20 กว่าที่นั่ง เพื่อให้หัวหน้าพรรคได้เป็นรัฐมนตรี
“คุณอภิสิทธิ์เข้ามาถ้าไม่พร้อมก็เป็นฝ่ายค้าน ถ้าเป็นรัฐบาลก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เข้าไปหาเงินเพื่อมาซื้อเสียง ถ้าเราไม่สามารถล้างภาพอุบาทว์นี้ได้บ้านเมืองก็จะแก้ไขยาก เราจะกลายเป็นประเทศคอรัปชั่นติดอันดับโลก ถ้านักการเมืองซื้อเสียงได้เราจะแก้คอรัปชั่นไม่ได้ ผมจึงขอร้องให้ชาวจันดีช่วยกาให้ผมบัตรที่ชมพู เบอร์ 27 และเบอร์1 ให้กับนายนิติศักดิ์ด้วย เพราะจะเข้าไปในสภาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ขอให้ช่วยกันเลือกนักการเมืองที่สุจริต อย่าไปเลือกพวกมาซื้อเสียง วงจรอุบาทว์จากนักการเมืองซื้อเสียงที่เข้าไปโกงทำให้บ้านเมืองเราเสื่อม เมื่อเขาซื้อเสียงไปแล้วก็ต้องเข้าไปโกงไม่มีหรอกที่ลงทุน 50ล้าน แล้วไม่เอาคืน”นายชวนกล่าวทิ้งท้าย
ด้าน”ทนายเอี้ยง“กล่าวว่านายชวนคือต้นแบบของนักการเมืองที่สุจริต วันนี้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาแล้วสมกับที่รอคอย ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์และนายชวน และอุดมการณ์การเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จากวันนี้เรานับถอยหลังเลือกตั้ง เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่และ สส.เขต 7 คนใหม่ ขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าจะเลือกอนาคตของประเทศชาติแบบไหน หรือจะเลือกอนาคตของลูกหลานแบบไหน วันที่ 8 ก.พ.นี้ จะเป็นวันสำคัญ จึงขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวัง