“คุณหญิงกัลยา” ลุยเยาวราช รับฟังปัญหาเศรษฐกิจ ชู ‘กองทุน 2 หมื่น’ ต่อลมหายใจ SMEs ขอทำงานในสภาฯ

“คุณหญิงกัลยา” ลุยเยาวราช ขอทำงานในสภา มั่นใจคุณงามความดี–ความซื่อสัตย์ ชู “กองทุน 2 หมื่น” ต่อลมหายใจ SMEs ดันเศรษฐกิจฐานรากเดิน ย้ำการศึกษาคือปากท้องคนไทย ขอคะแนนโค้งสุดท้าย เลือก 'ไทยก้าวใหม่ 'เบอร์ 49
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 07.45 น. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และประธาน พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. พรรคไทยก้าวใหม่ ได้แก่ ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล และ น.ส.อภิชชยา เทพโสธร ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ นายกานต์ กิตติอำพน ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 1 หมายเลข 16 บริเวณตลาดเก่า เยาวราช พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคัก
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างอบอุ่น หลายคนที่พบคุณหญิงกัลยาเข้ามาทักทาย บอกว่ารู้จักและติดตามผลงานมานาน ดีใจที่ได้พบตัวจริง พร้อมชื่นชมสุขภาพแข็งแรง โดยคุณหญิงกัลยาได้พูดคุยกับประชาชนทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาท้องถิ่นอีสาน สะท้อนภาพเยาวราชในฐานะพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเก่าต่างสะท้อนตรงกันถึงปัญหาเศรษฐกิจซบเซา การค้าขายฝืดเคือง พร้อมฝากความหวังให้คุณหญิงกัลยาเข้าไปมีบทบาทแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ หากได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ ขณะที่ประชาชนบางส่วนระบุว่า อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น
คุณหญิงกัลยา ระบุว่า พรรคไทยก้าวใหม่พร้อมเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์ หากยังเลือกสิ่งเดิม ๆ ประเทศก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยน พร้อมย้ำว่าการเมืองต้องกล้าคิด กล้าทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
จากนั้นคณะได้เดินหาเสียงต่อไปยังย่านสำเพ็ง โดยระหว่างทางได้พบ “ยายแป๋ว” อายุ 78 ปี แม่ค้าขายขนมรถเข็นในพื้นที่ ซึ่งได้โผเข้ากอดคุณหญิงกัลยาทั้งน้ำตา พร้อมอวยพรให้ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ ด้วยความเชื่อมั่นในคุณงามความดีและความซื่อสัตย์สุจริตที่ยึดถือมาตลอด และเชื่อว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้
คุณหญิงกัลยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ได้รับกำลังใจอย่างมาก มีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาบอกว่าได้ลงคะแนนให้พรรคไทยก้าวใหม่แล้ว หลายเสียงสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและการค้าขาย ซึ่งพรรคมีนโยบายช่วยเหลือผู้ค้าขายอิสระและ SMEs ผ่าน “กองทุนช่วยเหลือ 20,000 บาท” ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เงื่อนไขเป็นธรรม เพื่อเปลี่ยนหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ที่ประชาชนสามารถหายใจได้ ช่วยต่อลมหายใจให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อ
ในประเด็นการศึกษา คุณหญิงกัลยา ย้ำว่า การศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของเยาวชน แต่เป็นเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ พรรคไทยก้าวใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ตั้งแต่คนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มทางเลือกในตลาดแรงงาน และยกระดับศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
ท้ายที่สุดคุณหญิงกัลยา ขอแรงสนับสนุนในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง เลือกผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต และเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49 เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานและประเทศ ด้วยนโยบายด้านการศึกษาที่ทำได้จริงและเริ่มได้ทันที