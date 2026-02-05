“สนธิญา” ร้อง กกต.สั่งเลื่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.หลังพบข้อผิดพลาด-ซื้อเสียง หวั่นถูกร้องเป็นโมฆะ เสียเงิน 8 พันล้านเปล่าประโยชน์

“สนธิญา” ร้อง กกต.สั่งเลื่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ออกไปก่อน หลังพบข้อผิดพลาด - ซื้อเสียงอื้อ หวั่นถูกร้องให้การเลือกตั้งโมฆะ สูญเงิน 8,000 ล้านบาทโดยใช่เหตุ เผยมีข้อมูลเก็บบัตร ปชช.สมุทรสาคร เตรียมซื้อเสียงหัวละ 200-300 บาท แต่ยังไม่กล้าแจก เพราะแจ้ง กกต.ลงสอบก่อน
วันนี้(5ก.พ.) นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ออกไป 1-2 เดือน พร้อมระบุเหตุผลว่าส่วนตัวรู้สึกไม่สบายใจเพราะการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งไม่มีประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส. โดยบางพื้นที่เจ้าหน้าที่แจ้งกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ว่า ผู้สมัครถูกถอนชื่อ และยังมีการจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิดพลาด สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริต
นอกจากนี้ ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ที่จะมีการออกเสียงลงประชามติด้วย ทำไมถึงไม่ให้บัตร 3 ใบพร้อมกัน เพราะเกรงว่าผู้มีสิทธิออกเสียง โดยเฉพาะสูงอายุจะสับสน เกิดความวุ่นวาย และรัฐธรรมนูญก็ได้ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับ แต่หากในหน่วยเลือกตั้งมีการเดินสวนกันไปมาระหว่างผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. กับผู้ออกเสียงประชามติ ก็จะส่งผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ และไม่สุจริต เที่ยงธรรม
ขณะเดียวกัน กกต. ได้ยื่นคำร้องศาลฎีกา ให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สส. รวมประมาณ 28-30 ราย ซึ่งหากศาลมีคำสั่งให้ตัดสิทธิ์จริง ในส่วนนี้หัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค ที่เป็นผู้ลงนามให้สมัคร สส. ต้องรับผิดชอบด้วย เพราะใช้เอกสารเท็จ และประมาทเลินเล่อ ทำให้ระบบราชการเสียหาย เป็นการทำผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ดังนั้นหัวหน้าพรรคที่ผู้สมัคร สส.ถูกศาลพิพากษาสิทธิ ต้องถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรม เพราะหากเข้าไปเป็นรัฐบาล ก็จะกลายเป็นรัฐบาลสีเทา สีดำ
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการเบิกเงินสดผิดปกติ 2 ครั้ง รวม 450 ล้านบาท โดยเน้นเป็นธนบัตรย่อย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ และส่วนตัวได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ร่วมตรวจสอบกับ ธปท. แล้ว ว่า มีการถอนเงินมากี่ครั้ง แล้วนำไปใช้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางการเมืองหรือไม่ แต่นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า สามารถเตรียมเงินได้ แต่อย่าซื้อเสียงนั้น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่สำเร็จไปแล้ว และขาดคุณธรรมจริยธรรม
นายสนธิญา ระบุว่าส่วนตัวอยากให้ กกต. ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และตรวจสอบทุกเรื่องข้างต้นโดยละเอียด เพราะเชื่อว่า หาก กกต. ไม่ดำเนินการ พรรคการเมืองและบุคคลที่เสียสิทธิ์ รวมถึงตนเองก็จะดำเนินการฟ้องร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ และอาจเป็นจนทำให้การเลือกตั้งล่าช้า และเสียงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทไปโดยใช่เหตุ ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะรับผิดชอบ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ กกต. เลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ออกไปก่อน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีอคติกับ กกต. แต่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม ซึ่งการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอาจจะเป็นการเสียเงินงบประมาณเพิ่มเติมก็เสียน้อยมาก เพราะ กกต. สามารถประกาศได้เลย ว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมหรือเมษายน
นายสนธิญา ยังเปิดเผยข้อมูลการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยอ้างว่า มีการจดชื่อประชาชนในพื้นที่ไป แต่ยังไม่ได้แจกเงิน เพราะส่วนตัวได้ไปแจ้งข้อมูลกับ กกต.ฝ่ายสอบสวนในเขตพื้นที่แล้ว ทำให้เกิดการป้องปราม จึงยังไม่กล้าแจก แต่ยอมรับว่าส่วนตัวมีความกังวลว่าก่อนถึงวันเลือกตั้ง 1 วัน หรือในช่วงเช้าของวันเลือกตั้ง จะมีการตระเวนแจกเงิน ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลแล้วไม่ต่ำกว่า 2 พรรค ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โดยซื้อเสียงหัวละตั้งแต่ 200-500 บาทต่อหัว