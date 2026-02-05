กกต.แจง จนท.ทำงานวันเลือกตั้งไปใช้สิทธิได้ แค่แสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งก่อนไปหย่อนบัตร

กกต.แจง เจ้าหน้าที่ทำงานวันเลือกตั้ง มีสิทธิ์เลือกตั้ง สส. - ประชามติได้ กฎหมายรับรอง แค่แสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งก่อนใช้สิทธิ์ พร้อมบันทึกเหตุการณ์
วันนี้(5 ก.พ. )สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจง กรณีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (กปส.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. หรือลงคะแนนออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ได้ นั้น สำนักงานกกต. ขอชี้แจงว่า กปน. / กปส. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
กรณีการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ให้เป็นไปตาม ข้อ 157 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยังอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน และไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไว้ สามารถออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยแสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งต่อกปน.ก่อนออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนด (บันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง)
หมายเหตุ การใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
กรณีการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตาม ข้อ 72 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงอื่น และไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดไว้ สามารถใช้สิทธิออกเสียง ณ หน่วยออกเสียงที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยแสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งต่อกปน.ก่อนลงคะแนนออกเสียง เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนด (บันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยออกเสียง)
สำนักงาน กกต.ยืนยันว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ยังคงมีสิทธิออกเสียงตามกฎหมาย และสามารถใช้สิทธิได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้