"หมอเปรม" เตือนแรง จัดเลือกตั้งล่วงหน้าพลาดคือปัญหาโครงสร้าง ชี้ รธน.2540 วางหลักให้องค์กรอิสระเข้มแข็งแต่ถูกถอดถอนได้

"สว.เปรมศักดิ์" เตือนแรง วิกฤตการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผิดพลาดหลายพื้นที่ ไม่ใช่เรื่องเทคนิค แต่คือปัญหาโครงสร้างอำนาจ ชี้รัฐธรรมนูญปี 2540 เคยวางหลักให้องค์กรอิสระเข้มแข็งแต่ต้องถูกถอดถอนได้ ย้ำถึงเวลาประชาชนต้องมีสิทธิ์ตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างแท้จริง
เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผิดพลาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กำลังลุกลามจากปัญหาหน้างาน ไปสู่คำถามใหญ่ต่อความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งระบบ โดยเฉพาะเมื่อท่าทีการสื่อสารของนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ถูกมองว่า ไม่เพียงขาดความรับผิดชอบ แต่ยังแสดงออกในลักษณะท้าทายประชาชน สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังทำลายรากฐานความเชื่อมั่นของการเลือกตั้งอย่างรุนแรง และไม่ควรถูกลดทอนว่าเป็นเพียง “ความผิดพลาดทางเทคนิค” จนกระทั่งมีคำพูดที่กลยเป็นไวรัลว่า ‘อย่ามาแหวง’ นั่นไม่ใช่แค่ปัญหาการสื่อสาร แต่สะท้อนทัศนคติที่มองประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้าม มองมายังองค์กรกกต.ที่ต้องแก้ไขการทำงานใหม่อย่างเร่งด่วน
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนการเลือกตั้งใหญ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ องค์กรจัดการเลือกตั้งอย่างกกต.ควรเป็นฝ่ายสร้างความมั่นใจ ไม่ใช่กลายเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจในสังคม เพราะการเลือกตั้งที่ประชาชนไม่เชื่อถือ ต่อให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย ก็ไม่อาจเรียกว่ามีความชอบธรรมได้ และความรับผิดชอบไม่ควรถูกผลักไปให้ฝ่ายปฏิบัติการเพียงลำพัง แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน ต้องแสดงภาวะผู้นำและความรับผิดชอบในครั้งนี้อย่างชัดเจนเพราะเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่กำหนดชะตาของประเทศ ถ้าคณะกรรมการกกต.ทั้ง 7 คนยังนิ่งเฉย ปล่อยให้ฝ่ายบริหารสื่อสารในลักษณะท้าทายสังคม เท่ากับยอมรับโดยปริยายว่า องค์กรนี้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอีกต่อไป
นพ.เปรมศักดิ์ มองว่า วิกฤต กกต. ครั้งนี้ เป็นเพียงปลายยอดของปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ให้อำนาจสูง แต่กลับออกแบบกลไกตรวจสอบไว้จำกัด องค์กรอิสระถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประชาธิปไตย แต่วันนี้หลายองค์กรกลับถูกมองว่า อยู่เหนือการตรวจสอบ นี่คือสัญญาณอันตราย หากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี 2540 ถือว่าเป็นฉบับที่วางหลักคิดเรื่ององค์กรอิสระไว้อย่างชัดเจน แม้จะให้อิสระทำหน้าที่ แต่ไม่เคยออกแบบให้องค์กรเหล่านี้ “แตะต้องไม่ได้ รัฐธรรมนูญปี 2540 วางระบบไว้ครบ ตั้งแต่การได้มา ความชอบธรรม การตรวจสอบ ไปจนถึงการถอดถอน องค์กรอิสระที่ต้องกลัวการตรวจสอบ
นพ.เปรมศักดิ์ ย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบและถอดถอนองค์กรอิสระ ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ ถ้าองค์กรอิสระยังผิดพลาดได้เช่นกกต.เหมือนทุกวันนี้ แต่ไม่มีใครแตะต้องได้ สุดท้ายประชาธิปไตยจะกลายเป็นเพียงพิธีกรรม ไม่ใช่อำนาจของประชาชนจริง ๆ ดังนั้นหากไม่เร่งแก้ไขโครงสร้างอำนาจตั้งแต่วันนี้ วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นอาจลุกลามจนกระทบความชอบธรรมของการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยทั้งระบบในระยะยาว