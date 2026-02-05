กกต.จัด Big Day รณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้าย ประธานดอดร่วมงาน งดแจ้งสื่อ

กกต.จัด Big Day โค้งสุดท้าย เชิญชวนไปเลือกตั้ง-ประชามติ 8 ก.พ. ประธาน กกต.ย่องเงียบร่วมงาน งดแจ้งสื่อ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์โค้งสุดท้าย “ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมสร้างพลังให้ปทุมธานี” รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ.2569 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนปทุมวิลัย ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี โดยมี กกต.จังหวัดปทุมธานี นักเรียน และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตังและการออกเสียงประชามติ โดยได้ตั้งขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เคลื่อนไปยังบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนปทุมสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ พร้อมเน้นย้ำให้เตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม เพื่อร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโค้งสุดท้ายนั้น นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้แจ้งมายังสำนักประชาสัมพันธ์ ไม่ให้แจ้งไปยังสื่อมวลชนให้มาร่วมติดตามรายงานข่าวกิจกรรมดังกล่าว