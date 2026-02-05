“โอกาสใหม่”เปิดนโยบายเพื่อคนพิการ ชู “50:1”จ้างงานผู้พิการ ไขกุญแจดอกแรก ต้องตัดขั้นตอนที่ยุ่งยาก พร้อมยกเครื่อง กม.-ระบบ ทั้ง ปท.

วันนี้(5 ก.พ.)ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ แกนนำพรรคโอกาสใหม่
ขึ้นเวที “สแกนนโยบายพรรคการเมืองด้านคนพิการ..คำสัญญาหรือแค่ลวงคะแนน?” ซึ่งจัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
นำเสนอนโยบายหลัก “การจ้างงานผู้พิการในอัตรา 50:1” โดยชี้ว่า หากทำภายใต้ระบบเดิม ย่อมถูกมองว่าเป็นเพียงนโยบายขายฝัน เพราะแม้แต่เกณฑ์ 100:1 ที่ใช้ในปัจจุบัน ยังทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่ยืนยันว่าแนวคิดของพรรคโอกาสใหม่ คือ “ยกเครื่องทั้งระบบ” ไม่ใช่เพียงการสั่งการให้ภาคเอกชนปฏิบัติตาม ซึ่งแนวทางสำคัญเริ่มจากการปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ใช้มานานกว่า 19 ปี ให้สอดรับบริบทสังคมปัจจุบัน ควบคู่กับการปรับวิธีคิดของหน่วยงานรัฐ และการปรับหลักเกณฑ์การใช้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์ผู้พิการมากขึ้น
“กุญแจดอกแรก” ที่พรรคโอกาสใหม่มองว่าเป็นต้นทางของปัญหา คือ การเข้าถึงบัตรประจำตัวผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันยังมีขั้นตอนยุ่งยาก ผู้พิการต้องเดินทางไปดำเนินการเอง พรรคจึงเสนอให้หน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อสม. อพม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฝ่ายลงพื้นที่ค้นหา ลงทะเบียน และนำผู้พิการเข้าสู่ระบบสิทธิอย่างเชิงรุก เมื่อผู้พิการมีตัวตนในระบบแล้ว ขั้นต่อไปคือการออกแบบ “งานที่ทำได้จริง” ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตามสภาพความพิการ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและการศึกษาแบบยืดหยุ่น ทั้งออนไลน์ ออนไซต์ กศน. และสายอาชีวะ เพื่อดึงศักยภาพเฉพาะบุคคลมาแมตช์กับงาน โดยรัฐจะทำหน้าที่เป็น “Job Coach” ให้กับภาคเอกชน ” ดร.อนุสรี กล่าว
แกนนำพรรคโอกาสใหม่ ยังกล่าวถึงมาตรการจูงใจอื่นๆ เช่น การลดหย่อนภาษี การสนับสนุนงบปรับสถานที่และอุปกรณ์ การกำหนดเกณฑ์ด้านการจ้างงานผู้พิการเป็นคะแนนในการประมูลงานรัฐ ขณะที่เงินบริจาคเข้ากองทุนต้องถูกนำไปใช้พัฒนาอุปกรณ์ การฝึกทักษะ และทุนประกอบอาชีพ โดยเปิดให้เบิกอุปกรณ์ใหม่ได้เมื่อหมดอายุ ไม่จำกัดเพียงครั้งเดียว สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จะกำหนดให้เรื่องการจ้างงานผู้พิการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) การของบประมาณ ขณะที่งบการศึกษาผู้พิการจะบูรณาการจากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดูแลเฉพาะกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ผู้แทนพรรคโอกาสใหม่ย้ำว่า เป้าหมาย 50:1 ไม่ใช่นโยบายลวงประชาชน แต่เป็นแผนงานที่มีรายละเอียดชัดเจน พร้อมเดินหน้าทันทีภายใน 100 วันแรก หากพรรคได้เข้าทำงานในสภาและร่วมรัฐบาล
“การมีงาน คือเกียรติ และการพึ่งพาตนเองได้ คือศักดิ์ศรี มากกว่าคำว่าเบี้ยผู้พิการ” พร้อมเชิญชวนผู้พิการใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2569 เพื่อกำหนดโอกาสชีวิตของตนเอง” ดร.อนุสรี กล่าว