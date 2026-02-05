“พราหมณ์ มุกดาสนิท”ผู้สมัคร สส.เขต 3 จันทบุรี ขึ้นรถแห่ขอคะแนนเสียง ย้ำ พปชร.นโยบายดี แก้ปัญหาชาวสวน ปุ๋ยคนละครึ่ง

วันนี้(5 ก.พ.)นายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผู้สมัคร สส.หมายเลข 6 เขต 3 จ.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้ขึ้นรถแห่ไปรอบเขต 3 เพื่อประกาศขอคะแนนเสียงให้กับตนเอง และพรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 43
นายพราหมณ์ ประกาศนโดยบายของพรรคพลังประชาชรัฐ อย่างชัดเจนว่า ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือเกษตรชาวสวนลำใย มังคุด ทุเรียน คือ ผลักดันโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ขายได้ก่อนปลูก และการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และมีนโยบายไฟฟ้าประชารัฐ ที่จะดำเนินการโซลาเซลล์ชุมชน หรือแม้แต่โครงการชุมชนประชารัฐคนละครึ่ง หรือ หมู่บ้านเงินล้าน โครงการเสริมทุน สร้างโอกาส เสริมรายได้ให้กับเอสเอ็มอี เป็นต้น
“ปัญหาที่เกิดขึ้น ตนเองทราบดี เพราะเคยสัมผัสเมื่อครั้งได้รับเลือกเป็น สจ. และนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
ดังนั้นความต้องการของประชาชนจะไม่หยุดถูกปล่อยปละละเลย ขอโอกาสเป็นตัวแทน ประชาชน ไปทำหน้าที่ในสภา” นายพราหมณ์ กล่าวย้ำ