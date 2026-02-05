“ศุภมาส” ยกระดับสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีฯ กำชับถูกต้อง ครบถ้วน สมพระเกียรติสูงสุด

“ศุภมาส” ยกระดับการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำชับต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสมพระเกียรติสูงสุด เพื่อถ่ายทอดความงดงามของโบราณราชประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก
วันนี้ (5 ก.พ.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบออนไลน์ ที่ประชุมได้ร่วมกันวาง Roadmap การดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
◾️ศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัล: เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ queensirikit.go.th เพื่อเป็นคลังข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และข้อมูลงานพระราชพิธี ที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับประชาชนและสื่อมวลชนทั่วโลก ทั้งนี้ ในช่วงที่ยังไม่ได้เปิดตัวเว็บไซต์สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ queensirikit.prd.go.th และเพจพระลานได้
◾️เกาะติดทุกขั้นตอน: วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบ “คู่ขนาน” ตั้งแต่การจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ไปจนถึงการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ยิ่งใหญ่
◾️ยกระดับงานสื่อมวลชน: เตรียมจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและศูนย์ถ่ายทอดสด (International Broadcasting Center - IBC) พร้อมจัดทำคู่มือสื่อมวลชน (Media Manual) สองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อรองรับการทำข่าวจากสำนักข่าวทั่วโลก
นางสาวศุภมาส เน้นย้ำว่า งานพระราชพิธีในครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งต่อจิตใจของพสกนิกรชาวไทย
“การประชาสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเพียงการให้ข้อมูล แต่คือการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ข้อมูลที่จะสื่อสารต้องผ่านการกลั่นกรองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมพระเกียรติสูงสุด”
การดำเนินงานหลังจากนี้ คณะกรรมการจะบูรณาการร่วมกับทุกคณะ และทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลอย่างเข้าถึงและทั่วถึง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “แม่แห่งแผ่นดิน” อย่างสูงสุด