“เอกนิติ” หาเสียงตลาดเมืองไทยภัทร ช่วย “ประเดิมชัย” เผยกระแสเรียกร้องคนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแรง

“เอกนิติ” นำ ภท.หาเสียงตลาดเมืองไทยภัทร ช่วย “ประเดิมชัย” ชี้ กระแสคนเรียกร้องคนละครึ่งพลัส เฟส 2
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. แกนนำพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย, นางสาวศุภมาส อิศรภักดี แม่ทัพหาเสียงพื้นที่ กทม., นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แม่ทัพหาเสียง กทม. และนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ช่วยนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ผู้สมัคร สส.กทม.เขตห้วยขวาง-วังทองหลาง พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 4 เดินพบปะประชาชนที่ตลาดเมืองไทยภัทร โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก พ่อค้าแม่ค้าต่างชื่นชอบโครงการคนละครึ่งพลัส เพราะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจ และอยากให้กลับมาทำเฟส 2 ต่อเนื่องทันที
นายเอกนิติ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่วันนี้ว่า จากการฟังเสียงประชาชนมีการเรียกร้องคนละครึ่งพลัส เห็นชัดว่าตอบรับดีมาก ประชาชนต้องการลดรายจ่ายและร้านค้าอยากขายได้จำนวนมาก รวมทั้งฟู้ดเดลิเวอร์รี่สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายออนไลน์ ทำให้เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน นี่คือหัวใจของคนละครึ่งพลัส นอกจากนี้ เสียงตอบรับตัวผู้สมัครอย่างนายประเดิมชัย ที่เป็นคนทำงานในพื้นที่ ก็ทำงานได้ดีมากอยู่แล้วเป็นที่รู้จักของประชาชน
“สิ่งที่เรามานำเสนอนอกจากผู้สมัครแล้ว เราอยากนำเสนอนโยบายพรรคภูมิใจไทย อยากช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจหลักในนโยบายของพรรคภูมิใจไทย” นายเอกนิติ กล่าว