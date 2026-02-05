ชป.ร่วมเวที Focus Group วิเคราะห์ต้นทุน–ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ชลประทานบูรณาการหลายหน่วยงาน เดินหน้าลดต้นทุน–พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลไทยกำหนด 4 จว.นำร่อง พัฒนา“นาเกลือต้นแบบ”เพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาอย่างยั่งยืน
กรมชลประทาน โดยนายวุฒิชัย บุญผ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายธนิสร์ ส้มเกลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเวที Focus Group วิเคราะห์ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลอัตลักษณ์พื้นถิ่น (หารือระบบการผลิตและตลาดเกลือทะเลไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต แนวทางการลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกลือทะเลไทย และแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงเทคนิคที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จริง
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ร่วมขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการรักษาเสถียรภาพราคาและยกระดับมูลค่าเพิ่มเกลือทะเลไทย ปี 2569 ภายใต้ประเด็นที่ 4 “การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเกลือคุณภาพ” ในมิติการลดต้นทุนการผลิต โดยกำหนดพื้นที่นาเกลือเพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดปัตตานี
กรมชลประทานจึงได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และยกระดับมูลค่าผลผลิต พร้อมจัดทำร่างแนวทางสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเกลือคุณภาพให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ