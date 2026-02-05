กกต.กำชับ กก.บห.พรรค มีเอี่ยวทุจริตเลือกตั้งเจอโทษเว้นวรรค 20 ปี

กกต.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง สส.หากพบมีส่วนทุจริตเว้นวรรคการเมือง 20 ปี
วันนี้ (5 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในการควบคุมและกำกับดูแล ไม่ให้สมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการในลักษณะที่อาจทำให้การเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดทั้งระเบียบประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และห้ามกระทำการอันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือตำแหน่งอื่นหรือการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กกต.มุ่งหวังให้สมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พรรคการเมืองทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง และเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย