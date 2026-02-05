”กรณ์“ เผยกระแส ปชป.ในหาดใหญ่-สงขลา ดีเกินคาด ปชช.โหยหาการเมืองสุจริต ชูแก้น้ำท่วมด้วยแผนวิทยาศาสตร์ ฟื้นความเชื่อมั่น

“กรณ์” เผย กระแส ปชป.ในหาดใหญ่-สงขลา ดีเกินคาด ประชาชนโหยหาการเมืองสุจริต ย้ำ พร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยแผนวิทยาศาสตร์ ฟื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใต้ ด้าน “จูรี” ชี้ ได้เสียงเงียบ-เสียงธรรมชาติ สะท้อนชัดกระแสฟ้าคืนใต้
วันนี้ (5 ก.พ.) นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วย นายจูรี นุ่มแก้ว ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เบอร์ 1 เขต 2 จังหวัดสงขลา หาเสียง โดยได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น
นายกรณ์ เปิดเผยว่า กระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั้งในอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา เป็นไปในทิศทางที่ดีมากเกินคาด สร้างความตื้นตันใจให้กับทีมงาน พร้อมขอบคุณประชาชนในจังหวัดสงขลา ภาคใต้ และทั่วประเทศ ที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่อง
นายกรณ์ กล่าวว่า วันนี้คนหาดใหญ่และคนใต้กำลังมองหา “ความหวังใหม่ทางการเมือง” ความหวังที่ตั้งอยู่บนความสุจริต ความจริงใจ และความเข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่การเมืองสีเทาหรือสีดำเหมือนที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมทั้งด้านนโยบายและทีมงาน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ซึ่งพรรคมีแผนแก้ไขตามหลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของภาคใต้
ด้าน นายจูรี กล่าวว่า ตลอดการลงพื้นที่ตนไม่เคยประเมินความมั่นใจออกมาเป็นตัวเลขคะแนน เพราะกระแสที่ได้รับเป็น “คะแนนเงียบ คะแนนธรรมชาติ” ไม่ใช่คะแนนจัดตั้ง จึงไม่สามารถคำนวณได้ แต่สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนคือกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นมาตั้งแต่ก่อนจับสลากหมายเลขผู้สมัคร และยิ่งเดินพบปะประชาชนมากเท่าไร กำลังใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
นายจูรี ระบุว่า บรรยากาศลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในหาดใหญ่ แต่เกิดขึ้นเกือบทั่วทั้งภาคใต้ สะท้อนกระแส “ฟ้าคืนใต้” อย่างชัดเจน หลังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเมืองภาคใต้ถูกมองว่าผูกโยงกับปัญหาทุจริตและอิทธิพลสีเทา ทำให้ประชาชนจำนวนมากหวนคิดถึงประชาธิปัตย์ในอดีต ยุคที่ยึดมั่นการเมืองสีขาว และเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นสัญลักษณ์ของความสุจริตในความทรงจำของคนใต้
นายจูรี ยังฝากถึงพี่น้องชาวหาดใหญ่และชาวสงขลา ขอแรงสนับสนุนให้ “ลูกชาวบ้านตัวจริง” ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนและปากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมขอให้กาเบอร์ 1 ขณะที่ นายกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “อย่าลืมกาเบอร์ 27 ด้วยครับ”