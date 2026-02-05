สถานทูตไทยกรุงปารีส ส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรถึงไทยเช้านี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ถึงไทยเช้านี้ ขอบคุณคนไทยในฝรั่งเศส และเชิญร่วมลุ้นผลประชามติ 8 ก.พ.นี้
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้นำส่งบัตรเลือกตั้ง สส.จำนวน 2,594 ซอง ที่บรรจุในถุงเมลการทูตจำนวน 6 ถุง เพื่อนำกลับไปยังประเทศไทย โดย นายพีรพล พีรานนท์ กงสุล ได้ส่งมอบให้ นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งวัฒนจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 1 สนง.กกต. และคณะ ณ สนามบินนานาชาติ Charles de Gaulle เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบัตรเลือกตั้งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 06.00 น.
สรุปการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,594 ซอง คิดเป็นร้อยละ 88.84 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,920 ราย
สถานเอกอัครราชทูต ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ได้ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร รวมทั้งชมรมและชุมชนไทยในฝรั่งเศสที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในกระบวนการทำงานเพื่อให้บัตรเลือกตั้งส่งกลับไปนับคะแนนที่ประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับการนับคะแนนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูต จะจัดการนับคะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานเอกอัครราชทูต ตั้งแต่เวลา 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และจะมีการถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (FB : Royal Thai Embassy - Paris, France) ในวันนับคะแนนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น (ตามเวลาท้องถิ่น)
สำหรับผู้ที่มิได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ หรือลงทะเบียนแล้ว แต่มิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรได้