ทางเลือกคนหางาน รัฐบาลแนะนำแอปฯ “คนทำงานอิสระ” หรือเว็บไซต์ “คนทำงานอิสระ.doe.go.th”

รัฐบาลแนะคนหางาน ใช้บริการเว็บไซต์ “คนทำงานอิสระ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” ศูนย์รวมงานและบริการอาชีพอิสระ ค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้อย่างทั่วถึง ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม “คนทำงานอิสระ” เพื่อเป็นศูนย์รวมงานและบริการอาชีพอิสระในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และครบวงจรในจุดเดียว รองรับทั้งผู้ว่าจ้างที่ต้องการคนทำงานให้กับตนเอง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานประจำที่ต้องการหารายได้เสริม รวมถึงผู้ว่างงานที่มีทักษะความสามารถในการรับจ้างหรือให้บริการด้านต่างๆ เช่น ถ่ายและตัดต่อวิดีโอ รับจ้างรีวิวสินค้า งานช่าง ทำอาหารและเย็บปักถักร้อย
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม “คนทำงานอิสระ” เปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถติดต่อพูดคุย และตกลงจ้างงานกันได้โดยตรงและไม่มีค่าใช้จ่าย มีการอัปเดตตำแหน่งงานที่กำลังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้งานทุกคนต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการใช้งาน
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถให้คะแนนรีวิวการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งานรายอื่นๆ ได้อีกด้วย แพลตฟอร์ม “คนทำงานอิสระ” มีอาชีพครอบคลุมหลากหลาย แบ่งเป็น 10 หมวดงานหลัก ได้แก่ 1. Graphic & Design 2. การตลาดและโฆษณา 3. พิมพ์/เขียน/แปลภาษา 4. ภาพและเสียง 5. Web & Programming 6. ปรึกษาและแนะนำ 7. การให้บริการ 8. รับจัดทำสินค้าและอาหาร 9. งานช่างนอกสถานที่ และ 10. การสอนพิเศษในวิชาหรือทักษะฝีมือต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ทักษะความสามารถของตนเองมาใช้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งาน และผู้ว่าจ้างค้นหาคนทำงานที่ต้องการ ซึ่งสามารถใช้บริการ “คนทำงานอิสระ” ที่เว็บไซต์ “คนทำงานอิสระ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ”
“สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจลงประชาสัมพันธ์งานของตนเอง ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มจาก ลงทะเบียนยืนยันตัวตน นำเสนอผลงาน ลงประกาศผลงานของตนเองพร้อมรายละเอียด บนแพลตฟอร์ม “คนทำงานอิสระ” ส่วนผู้ว่าจ้างสามารถเข้าใช้บริการได้ เริ่มจากลงทะเบียนเป็นผู้ว่าจ้าง ค้นหาผู้รับงานที่ถูกใจและพูดคุยรายละเอียดงานพร้อมส่งใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง chat ของระบบ และรอรับการส่งงาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถให้เรตติ้งและรีวิวซึ่งกันและกัน ผ่านระบบออนไลน์ของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ คนทํางานอิสระ.doe.go.th หรือ แอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นางสาวอัยรินทร์ ระบุ