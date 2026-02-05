สะพัด! อดีตนายกฯ พรรคใหญ่ ดีล “ทุนเทา บ.” อัดพันล้าน เติมกระสุนโค้งสุดท้ายทวงคืนพื้นที่อีสาน-เหนือตอนล่าง

แฉอดีตนายกฯ พรรคใหญ่ คุมเกมดีล “ทุนเทา บ.” อัดเงินกว่าพันล้านบาท เติมกระสุนการเมือง หวังทวงคืนพื้นที่อีสาน-เหนือตอนล่าง ช่วงโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ว่า บรรยากาศการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งถูกมองว่าเป็นสมรภูมิหลักชี้ชะตาของพรรคการเมืองหลายพรรค
แหล่งข่าวจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ขณะนี้อดีตนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรคการเมืองใหญ่กำลังเร่งระดมทรัพยากรอย่างหนัก เพื่อรักษาฐานเสียงเดิมและสกัดการรุกคืบของพรรคคู่แข่งในหลายจังหวัดแถบอีสาน และภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่เคยเป็นฐานเสียงดั้งเดิม แต่เริ่มมีสัญญาณการแข่งขันสูสีมากขึ้น
แหล่งข่าวอ้างอีกว่า อดีตนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าว มีบทบาทสำคัญในพรรค และได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนภารกิจจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง เพื่อนำมาใช้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง โดยระบุว่า ยอดเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท โดยแหล่งเงินส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสีเทา อักษรย่อ บ.ที่เคยถูกสังคมจับตาในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการนำหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ถูกอายัดไว้ไปขายให้กับนายทุนเพื่อนำเงินมาใช้สู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย
แหล่งข่าวให้เหตุผลว่า พรรคดังกล่าวไม่ต้องการสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์ในภาคอีสาน และเหนือตอนล่าง เนื่องจากก่อนหน้านี้คะแนนนิยมในบางภูมิภาคเริ่มลดลง ประกอบกับกระแสของพรรคคู่แข่งยังคงแข็งแรง ทำให้การรักษาจำนวนที่นั่ง สส.ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่ออำนาจต่อรองทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง