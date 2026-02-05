กกต. เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ท่านจะได้รับบัตร 3 ใบ
•บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 ใบ
•บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 ใบ
•บัตรออกเสียงประชามติ 1 ใบ
หมายเหตุ ยกเว้น สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต (ออกเสียงประชามติ) ผู้มีสิทธิ
จะได้รับบัตรออกเสียงประชามติ จำนวน 1 ใบเท่านั้น
เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือบัตร (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือแอปพลิเคชัน ได้แก่ ThaiD DLT QR LICENCE และบัตรคนพิการ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิเลือกตั้งที่ไหนได้ง่าย ๆ โดยดาวน์โหลด Application SmartVote เพื่อตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
ทั้งนี้ การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ คือ กลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ทุกเสียงมีความหมาย และทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของชาติได้ อย่าลืมไปใช้สิทธิของท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน 1444