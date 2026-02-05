“อภิสิทธิ์ –สกลธี ” ลุยวงเวียนใหญ่ ช่วย “มารียา” ประกาศ ปชป.พร้อมคุมเกม พาประเทศหลุดวิกฤต

”อภิสิทธิ์ - สกลธี “ลุยวงเวียนใหญ่ ช่วย“มารียา”เขต 24 หาเสียง ประกาศ พร้อมพาประเทศหลุดพ้น เมินไม่ถูกเชิญร่วมรัฐบาลหลังพร้อมคุมเกม ชี้เสียดายภท. ด้อยค่าคนอื่น ส่วนปชน. ปราศรัยแบ่งแยก
วันนี้(5 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนายองอาจคล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ช่วย น.ส.มารียา ฤกษ์ดี ผู้สมัคร สส.กทม. เบอร์ 7 เขต 24 หาเสียง โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่จะเดินตลาดวงเวียนใหญ่ ด้วยรถตุ๊กๆ เพื่อพบปะขอคะแนนเสียงจากประชาขน โดยมีพ่อค้า แม่ค้า และ ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ได้มอบดอกกุหลาบ คล้องพวงมาลัย และขอถ่ายรูปกับนายอภิสิทธิ์อย่างคึกคัก พร้อมให้กำลังใจ "คนนครฯ คนใต้ เลือกประชาธิปัตย์ 2 ใบ" "เป็นแฟนคลับมานานแล้ว" "หล่อเหมือนเดิม" "รักเก่าที่บ้านเกิดคนใต้ ยังไงก็เลือก ดีใจที่กลับมา" "คุณอภิสิทธิ์ คุณเป็นนายกในดวงใจฉัน ขอให้ได้เป็นอีกสมัยสำเร็จ"
ขณะเดียวยังมีประชาชนบอกกับ นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี พ่อของผู้สมัคร และอดีตผู้สมัครสส.กทม.เขตลาดกระบัง อีกว่า" ของจริงๆ ทั้งคนทั้งพรรคเที่ยวนี้ ท่านต้องกลับมา ประชาธิปัตย์ต้องกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้ในกรุงเทพฯเรานี่ ตัวจริงอยู่แล้ว ทั้งบ้านไม่ต้องห่วง"
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการหาเสียงกับชาวกรุงเทพฯและทั่วประเทศในช่วงโค้งสุด ว่า ตอนนี้ทุกพรรคเร่งหาเสียงและเน้นย้ำในจุดแข็งของแต่ละพรรค แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องทุกคนคือ เรามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญในแง่ของเรื่องโอกาสให้เราหลุดพ้นจากหลายอย่างที่เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศในขณะนี้แทนทั้งในแง่วิกฤตคอรัปชั่น เศรษฐกิจติดหล่มเป็นเวลานาน สังคมยังมีความแตกแยก ถ้าเราไม่ระมัดระวังมองเลือกตั้งเป็นการแข่งขันกันอีกครั้ง อีก 4 ปี สถานการณ์อาจจะยิ่งหนักกว่านี้
“ สิ่งที่อยากสื่อสารก็คือประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นทางรอดที่ปลอดภัยด้วยความพร้อมเรื่องนโยบายบุคลากรและจุดยืนทางการเมือง ”
เมื่อถามว่าในระยะ 4 เดือนที่ผ่านมาทำได้ขนาดนี้ถือว่าพร้อมแล้วใช่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ งานหลักยังรออยู่ข้างหน้าและหลังเลือกตั้ง แต่ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนให้การทำงานของผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคมาถึงจุดนี้ ทุกคนก็ยอมรับว่าเรามาไกลพอสมควรเทียบกับสถานการณ์เมื่อ 4 เดือนที่แล้วกับเงื่อนไขทางการเมืองที่ทำให้เรามีเวลาน้อยมาก
ส่วนที่พรรคภูมิใจไทยปราศรัยพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์เรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วม นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จริง ๆ แล้วคนสงขลา คนหาดใหญ่ ต้องเป็นคนให้คำตอบเพียงแต่เราอยากจะเห็นการหาเสียงที่แข่งขันกันในเรื่องนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
“ น่าเสียดายว่าหลายครั้งรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงไปทุกครั้งพยายามด้อยค่าการทำงานของพรรคการเมืองอื่น สิ่งที่เราก็ตกใจคือบนเวทีปราศรัยวันก่อนของพรรคประชาชนก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแบ่งแยกกระทั่งเรื่องคนหาดใหญ่ คนระโนด ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น ”
เมื่อถามว่าในการปราศรัยใหญ่ที่จะถึงจะสื่อสารกับคนทั้งประเทศอย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราทำงานจนนาทีสุดท้าย ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราเสนอทางเลือกทางรอดที่สำคัญสำหรับวิกฤตต่าง ๆ ถ้าเรามีโอกาสเข้าไปร่วมรัฐบาลได้เราจะเป็นผู้คุมเกมให้ประชาชนได้ มั่นใจในเรื่องการที่ต้องมีรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตปราบทุนเทา สร้างบ้านเมืองสุจริตต้องมีแผนที่ชัดเจน ที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาโตเหมือนกับที่เราเคยโตในอดีตได้อย่างไร ต้องมาช่วยกันทำให้ประเด็นความละเอียดอ่อนความขัดแย้งในสังคมการเมืองค่อย ๆ หมดไปด้วยการหาทางออกร่วมกัน
เมื่อถามว่ามั่นใจในตัวเลขสส.ที่จะได้ว่าจะทำให้ถูกจีบเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่อยากคาดเดาตัวเลขแต่ขอจากประชาชนว่าถ้าเติมกำลังให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาก ๆ เราทำหน้าที่นี้ได้แน่นอน
ส่วนการประกาศว่าจะไม่จับมือกับพรรคไหนและจะคุมเกมรัฐบาล จะทำให้ไม่ถูกเทียบเชิญหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้าประชาชนเลือกเราเยอะเขาก็หนีไม่ออก