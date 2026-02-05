“ซีเค” ท้าให้ขุด!! “แสวง”ลั่นลบโพสต์ไม่ช่วย…กกต.เรียกสอบ แถมโดนถามกรีนการ์ด USA–นักก๊อปปี้!? ** “ชวน”เผยเบื้องลึก เหตุที่ ปชป.ตกต่ำ ก่อน “อภิสิทธิ์” กลับมากู้ซากพรรค

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ซีเค” ท้าให้ขุด!! “แสวง”ลั่นลบโพสต์ไม่ช่วย…กกต.เรียกสอบ แถมโดนถามกรีนการ์ด USA–นักก๊อปปี้!?
ดูท่าเรื่องนี้ ไม่จบแค่ลบโพสต์แล้วแยกย้าย เพราะ “แสวง บุญมี” เลขาธิการกกต. ออกมายืนยันแล้วว่า ใครพูดเรื่อง"ซื้อเสียง" ต่อสาธารณะ ต่อให้ลบโพสต์แล้ว ก็ต้องเรียกมาคุยให้เคลียร์
ประเด็นของ“ซีเค เจิง” ซีอีโอ Fastwork แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ชื่อดัง ไม่ใช่แค่โพสต์เล่าว่าคุณยายรับเงินซื้อเสียง 2,000 บาท แต่คือ การชี้ว่ามีพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
"แสวง" ผู้ที่ชื่นชอบฉายา "อย่ามาแหวง" บอกว่า กกต.ไม่ได้อยากตรวจสอบตัวบุคคล แค่ตัว “ซีเค”
แต่อยากรู้ว่า พรรคไหนซื้อเสียง
ถ้ามีจริง พรรคต้องรับผิด ถ้าไม่มีจริง…คนโพสต์ ก็ต้องตอบให้ได้ว่า ใส่ความเท็จหรือไม่ !?
งานนี้ลบโพสต์ไม่ช่วย เพราะคำพูดมันออกไปแล้ว และกฎหมายไม่ได้ลบตามไทม์ไลน์ด้วยนะซี
“ซีเค” หัวจะปวดหรือไม่ยังไม่รู้ แต่เรื่องนี้ยังลุกลามไปเรื่องของตัวตนเมื่อเพจดัง "CSI LA" ขุดเอาคำอ้างของ ซีเค เรื่องเคยได้สัญชาติอเมริกัน มาตั้งคำถาม
โดยระบุว่า คำถามมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ เส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของ “ซีเค” เรียนด้วยวีซ่านักเรียน ฝึกงานด้วยวีซ่า ทำงานชั่วคราว
แล้ว"กรีนการ์ด"มาเมื่อไหร่?!
เพราะใครที่เคยอยู่สหรัฐฯ จะรู้ดี กว่าจะได้กรีนการ์ด ต้องทำงาน-พำนักถูกกฎหมายหลายปี ยิ่งถ้าใช้พาสปอร์ตจีนเป็นหลัก ขั้นตอนยิ่งไม่ใช่เรื่องเร็ว แต่กลับมีคำอ้างจาก “ซีเค” ว่า เคยได้สัญชาติอเมริกันแล้วทิ้งไป ทั้งที่สหรัฐฯ อนุญาตถือ สองสัญชาติ
คำถามง่ายๆ แต่ตอบยาก ถ้าเคยได้จริง พาสปอร์ตอเมริกันอยู่ไหน ?
ทำไมต้องทิ้งสัญชาติที่มีมูลค่าสูงระดับนั้น ? แล้วเหตุใดไม่เคยเห็นเดินทางเข้าอเมริกาเลย ?
โพสต์แรกยังไม่ทันซา CSI LA ก็ขยี้ต่อกับประเด็น "ก๊อปปี้" คำพูด คำคม และท่าทางของเจ้าของสตาร์ทอัป นักสร้างแรงบันดาลใจ และ YouTuber ชื่อดังระดับโลก อย่าง Gary Vaynerchuk
เพจดังถาม “ซีเค” ว่า นี่แรงบันดาลใจ…หรือ ลอกการบ้าน? เพราะในโลกการศึกษาอเมริกัน การเอาผลงาน หรือคำพูดคนอื่นมาใช้ โดยไม่ให้เครดิต ถือเป็น plagiarism
โทษหนักถึงขั้น F หรือถูกไล่ออก!
CSI LA สรุปไปว่า นี่ไม่ใช่เรื่องสไตล์การพูด แต่มันคือเรื่อง จริยธรรมพื้นฐาน
งานนี้เห็นๆ กันเลยว่า โพสต์เดียวที่ถูกแคปทันของ “ซีเค” จนเป็นดรามาโซเชียลฯ มาพร้อมชุดคำถามใหญ่ 3 ชั้น ท้ั้งกฎหมายเลือกตั้ง ความจริงเชิงตัวตน และจริยธรรมของ นักสร้างแรงบันดาลใจ!
และโพสต์เดียว…ใครคิดว่าลบแล้วจบ “ซีเค” ได้รับบทเรียนไปแล้ว และพบกับความยุ่งเหยิงตามมาที่เห็น
ด้านเจ้าตัว โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ตกใจมาก วันสองวันที่ผ่านมานี้ หลายคน หลายเพจ กล่าวหาว่ามีคดีอาญาที่อเมริกา มีคดีลวนลามผู้หญิง บางคนก็บอกว่า โกงเงินคนต่างชาติ มีหมายจับที่อเมริกา และหนีมาประเทศไทย ก็เลยอยากจะชักชวนทุกคนจากใจจริง ... ช่วยกันขุด ช่วยกันสืบ เพราะเจ้าตัวเองก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าข้อกล่าวหาพวกนี้มาจากไหน
“ซีเค” ยังบอก ได้โปรดช่วยๆ กันหน่อย และฝากถึงพวกกล่าวหาซี้ซั้วด้วย หาหลักฐานให้เจอ ถ้าไม่เจอหมาเลยนะ เพราะลูกเพจเค้าอุตส่าห์เชียร์ อย่าทำให้เขาผิดหวัง
ส่วนเรื่องที่ กกต. เรียกเข้าพบ เจ้าตัวระบุเพิ่งคุยสายกับเจ้าหน้าที่ กกต. เมื่อกี้ ต้องบอกว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง และโคตรๆๆๆพ่อโคตรแม่ ยินดี ที่จะให้ความร่วมมือและหวังว่าข้อมูลของตัวเอง จะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปราบการซื้อเสียงในประเทศได้
แต่ในส่วนของยายตัวเองนั้น…โกรธไปแล้ว และทุกคนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่8 ก.พ. นี้กันด้วยนะ
นี่ก็เป็นดรามาที่เชื่อได้ว่า..จะยังมีภาคต่อแน่นอน โปรดติดตาม...
++ “ชวน”เผยเบื้องลึก เหตุที่ ปชป.ตกต่ำ ก่อน “อภิสิทธิ์” กลับมากู้ซากพรรค
โค้งสุดท้ายสนามเลือกตั้งภาคใต้ สู้กันดุเดือด ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคภูมิใจไทย
สถานการณ์ก่อนหน้านี้ พรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในช่วงตกต่ำสุดขีด
จึงเป็นโอกาสที่ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะแม่ทัพภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย ติดเครื่องดูด ดึงบ้านใหญ่หลายจังหวัด ที่ในอดีตเคยเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมพรรค
ตั้งเป้าจะกวาด สส.ภาคใต้ 31 ที่นั่ง พร้อมประกาศจะทวงคืน 30 ปี ให้คนใต้
ความหมายของ “พิพัฒน์” ก็คือ ช่วง 30 ปี ที่ผ่านมาที่คนใต้เสียโอกาส ที่ไปเทใจให้ประชาธิปัตย์ จึงทำให้ภาคใต้ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น พร้อมบอกว่าต่อไปนี้พรรคภูมิใจไทย จะเข้ามาดูแล เศรษฐกิจ ชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้เอง
แต่ความคาดหวังของ “พิพัฒน์” เริ่มไม่ราบรื่น เมื่อ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” รีเทิร์น กลับมากอบกู้พรรค และกระแสความนิยมในพรรคประชาธิปัตย์ ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแบบก้าวกระโดด บรรดาแกนนำพรรคก็มีกำลังใจที่จะทุ่มเท เปิดเวทีปราศรัย เกาะติดพิ้นที่กันอย่างเข้มข้น
ทำให้การหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างสองพรรคนี้ดุเดือดเป็นพิเศษ
เมื่อวันก่อน (3 ก.พ.) พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่ จ.ตรัง บ้านเกิดของ “ชวน หลีกภัย” อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ครั้งนี้เป็นผู้สมัคร ในระบบบัญชีรายชื่อ
“ชวน” ได้เล่าเบื้องลึกถึงความตกต่ำของประชาธิปัตย์ ให้คนใต้ที่เป็นเจ้าของพรรคฟัง ว่า เหตุเกิดจากความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรง หลังการเลือกตั้ง 2566 ตอนลงมติโหวต “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีสส.กลุ่มหนึ่ง จำนวน19 คน แหกมติพรรค ไปโหวตสนับสนุน “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกฯ แลกกับเก้าอี้รัฐมนตรี
ต่อมา“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” ก็ลาออกจากหัวหน้าพรรค และได้ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เป็นหัวหน้าพรรค คู่กับ “เดชอิศม์ ขาวทอง” เลขาธิการพรรค ช่วงนี้ มีแกนนำพรรคหลายคนลาออกจากสมาชิกพรรค เหลือแต่ตนเอง
แต่แล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้ดลบันดาลให้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง คือ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ลาออกจากหัวหน้าพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งชุด หมดวาระไปด้วย
จึงเป็นที่มาที่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค แล้วบรรดาแกนนำพรรคที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ก็ทะยอยกลับมาร่วมกอบกู้ ฟื้นฟู
จากพรรคที่กำลังถูกปรามาสว่า เป็นพรรคอะไหล่ เป็นพรรคสำรอง เป็นพรรค “ต่ำสิบ” ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็มีแฟนขาประจำกลับมาให้การสนับสนุน อย่างดีวัน ดีคืน
โอกาสนี้ “ชวน หลีกภัย” ก็ได้ปลุกคนใต้ให้รักศักดิ์ศรี ต้องทำให้การเลือกตั้งสุจริต ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เพราะรู้ดีว่าการวางแผนเลือกตั้งตามสไตล์บ้านใหญ่ ไม่พ้นที่จะใช้วิธีซื้อ
พร้อมกันนี้ก็ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้กำชับข้าราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนภารกิจเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม
ขณะที่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ก็ได้เปิดใจถึงการกลับมาฟื้นฟูพรรคว่า เป็นความโชคดีที่ยังมี ผู้อาวุโสในพรรคฯ ที่หนักแน่น อยู่กับพรรคฯจนปัจจุบัน โดยเฉพาะ“ชวน หลีกภัย -บัญญัติ บรรทัดฐาน” อดีตหัวหน้าพรรคที่เคยทำงานร่วมกันมา และยังมีระดับแกนนำอีกหลายคนที่ยึดมั่นใน อุดมการณ์ และหลักการความซื่อสัตย์ของพรรค ก็กลับมาร่วมงานกัน จนประชาชนคนใต้บอกว่า เป็น "สมบัติของพ่อเฒ่า" และถูกพรรคฝ่ายตรงข้าม กระแนะกระแหน ว่า พูดถึงแต่เรื่องเก่า
นั่นเพราะเขายังไม่เข้าใจถึงคุณค่าของคำว่า สมบัติของพ่อเฒ่า!
ถึงวันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมง ก็จะได้เวลาหย่อนบัตรเลือกตั้งกันแล้ว ต้องติดตามว่า “อภิสิทธิ์” ที่ปลุกเร้าให้คนใต้ กาบัตร เลือกประชาธิปัตย์ ทั้งสองใบ จะทำให้ “พิพัฒน์” ฝันสลายกับเป้าหมาย สส.เขต 31ที่นั่ง หรือไม่