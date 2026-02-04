xs
"ซาบีดา"ควงพ่อ ลุยช่วย “ชานนท์”หาเสียงนครสวรรค์ ขอโอกาสเข้าสภาฯ ย้ำ นโยบายพรรคน้ำเงิน ตรงจุดรู้ลึก ลงพื้นที่จริง ไม่ใช่นั่งเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(4 ก.พ.)นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.อุทัยธานี แกนนำพรรคภูมิใจไทย และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยนายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย น้องชายนายชาดา หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย โดยขอให้ชาวนครสวรรค์เลือกผู้สมัครสส. ระบบเขต ของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ให้มีโอกาสได้กลับเข้าไปทำงานที่สภาฯ และกลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง

นางสาวซาบีดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ตัวนายกรัฐมนตรี และตัวของรัฐบาล มีผลอย่างมากในการปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชน ทั้งประเทศ ซึ่งถ้าจำกันได้ ช่วงที่มีปัญหาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นความตึงเครียด ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดน แต่เป็นสิ่งที่กระทบจิตใจคนไทยทั้งประเทศ วันนี้เราสามารถเรียกศักดิ์ศรีของประเทศไทยกลับมาได้แล้ว วันนี้เราสามารถเป็นไทยในเวทีโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย พยายามรักษา และปกป้อง และที่สำคัญ ตนเคยเรียนหนังสือที่นครสวรรค์ และเข้าใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ วันที่พรรคภูมิใจไทย คิดนโยบาย ไม่ได้คิดในห้องแอร์ มองจากบนหอคอย แต่ได้ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน กรรมการบริหารพรรคเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด เข้าใจปัญหาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี เพราะลงพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่เสมอ อยากให้ปัญหาต่างๆนำไปสู่การแก้ไข ได้อย่างตรงจุด และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชน










