"อนุทิน" โวผลงานแก้น้ำท่วมใต้ ปลุกชาวสงขลากาเบอร์ 37 ภูมิใจไทย

"อนุทิน" ปลุกชาวสงขลากาเบอร์ 37 ทั้งคนทั้งพรรค โวผลงานภูมิใจไทยแก้น้ำท่วมใต้ บอกเคลียร์เรื่องระยำตำบอนหมดแล้ว ชี้จากนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวใต้ ซัดคนบางกลุ่มเอาความเดือดร้อนชาวบ้านเป็นตัวประกันโจมตีรัฐบาล ย้ำปัญหาคลี่คลายใน 2 อาทิตย์ หาดใหญ่ฟื้นใน 1 เดือน เหตุ ภท.ทำงานเป็นทีม เหน็บบางพรรค มาเฉพาะลต.ก่อนปิดเวทีนำประชาชนยืนตรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
วันนี้ (4ก.พ.69) เมื่อเวลา 21.25 ที่ลานสี่แยกสะพานดำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำทัพภูมิใจไทยปราศรัยใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงโค้งสุดท้าย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง นายชลัฐ รัชกิจประการ นายศุภชัย ใจสมุทร นายธนกร วังบุญคงชนะ และน.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมด้วย เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 9 เขต หาเสียง ประกอบด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี เขต 1 , นายศาสตรา ศรีปาน เขต 2 , นายสมยศ พลายด้วง เขต 3 , นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง เขต 4 , นายอภิชาต ลาพินี เขต 5 , นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เขต 6 , นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เขต 7 , นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ เขต 8 และพ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร เขต 9
โดย นายอนุทิน กล่าวปราศรัยว่า สวัสดีชาวสงขลา ไม่ใช่แค่หาดใหญ่อย่างเดียว แต่เป็นสงขลาทั้งจังหวัด ดีใจอย่างมากที่ได้เจอกันอีกครั้ง ช่วงเดือนธันวาคมที่มาที่หาดใหญ่มาด้วยความหดหู่ใจกังวลและเป็นห่วงชาวสงขลา อ.หาดใหญ่ วันนี้เราเคลียร์เรื่องระยำตำบอนไปหมดแล้ว จากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคนสงขลา และชาวใต้ทั่วประเทศ วันนี้พรรคภูมิใจไทยแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเราพูดแล้วทำ เมื่อไหร่ที่ชาวสงขลาเรียกตนจะมาทันที วันนี้ตนบินเรียบชายแดนกัมพูชามาจากอุบลราชธานี หอบังบังคับการบินบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าบินเรียบชายแดนเดี๋ยวมาไม่ถึง แทนที่จะมาถึงหาดใหญ่เดี๋ยวต้องไปเก็บแถวเสียมเรียบ วันนี้ตนจึงใช้เวลาเดินทางนานต้องกราบขอโทษจริงๆ
นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่เข้าอกเข้าใจพี่น้องชาวใต้อย่างดี เพราะคนที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยหลุดพ้นจากคำว่าพรรคบุรีรัมย์ พรรคอีสานก็คือคนใต้ และทำให้พรรคภูมิใจไทยได้ขยายฐานเสียงมาตั้งแต่ปี 2562 ที่คนใต้ให้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งเกิด เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวใต้ พวกตนในฐานะผู้บริหารพรรคซาบซึ้งอย่างมาก เวลา 6 ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ถนนหนทางตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงมีการพัฒนาตลอดเวลา ที่กระบี่มีสะพานเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ ซึ่งไม่รู้พรรคอะไรบริหารประเทศมาตั้งนานไม่เคยมี แต่พรรคภูมิใจไทยมาไม่นานก็มีครบ
“สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพรรคภูมิใจไทยทำงานกันเป็นทีม ไม่ใช่มาเจอทุกคนเฉพาะตอนเลือกตั้งแล้วบอกว่า ไม่เป็นไรครับ แล้วจะทำตามหลักการ แบบนั้นเราไม่มี เรามีแต่ทำตามหลักกู ซึ่งกูในที่นี้คือคนใต้ทุกคน เราอย่าร้องเพลงลมหวน แต่ต้องร้องเพลงสายน้ำไม่ไหลกลับ ลมหวนชวนให้คิดถึงความหลัง เราต้องมองไปข้างหน้า เพราะข้างหลังมันผ่านไปแล้วเรียกคืนมาไม่ได้” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมจังหวัดไหนในภาคใต้ พรรคภูมิใจไทยไปถึงประชาชนคนแรกทุกครั้ง ครั้งที่แล้วใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ น้ำท่วมเช้าพวกตนลงพื้นที่ช่วงบ่ายทันทีลงพื้นที่มาโดยตลอด แต่ก็ยังมีคนโจมตีเอาความเดือดร้อนเอาความเสียหายของบ้านเมืองมาเป็นตัวประกัน และถาโถมใส่รัฐบาล แต่ปัญหาทั้งหมดคลี่คลายไปได้ภายในเวลา 2 อาทิตย์ ภายใต้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย
“พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เที่ยวชี้หน้าว่าคนอื่น แล้วบอกว่าตัวเองถูก เพราะคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย พี่น้องชาวใต้สาหัสขนาดไหน ไม่เคยมีใครสนใจ แต่ภายใน 2 อาทิตย์ และภายใน 1 เดือน เทศบาลนครหาดใหญ่กลับมาเหมือนเดิม มีตรงไหนที่พรรคภูมิใจไทย ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลไม่ได้ทำให้พี่น้องชาวใต้บ้าง” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนของเรื่องเงินเยียวยาทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อย แต่ก็มีคนมาเฉิ่มบอกว่ายังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วคนที่ไม่ได้เงินเยียวยา คือ คนที่ตกสำรวจ และไม่ทราบข้อมูลจึงไม่ได้ไปลงทะเบียน แต่ตอนนี้เราได้จัดการให้หมดแล้ว ขอพรรคการเมืองที่โจมตีเลิกพูดได้แล้วว่าเงินเยียวยาไปไม่ถึง เรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องทั้งหมดไว้แล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นสำรวจอีกไม่นานชาวหาดใหญ่จะได้รับค่าซ่อมบ้านอย่างแน่นอน
”คนที่โจมตีตอนเกิดสถานการณ์อยู่ไหนก็ไม่รู้ แต่วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ทำอะไร คนจริงชอบทำ แต่คนระ…ชอบติ แต่เราไม่เคยแก้ตัว ครั้งที่แล้วที่มาก็มาขอโทษพ่อแม่พี่น้อง แต่ไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอโทษพี่น้องประชาชนของตัวเอง ซึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือความผิดของรัฐบาล แต่ไม่ได้ขอโทษแล้วอยู่เฉยๆ ยิ่งพูดยิ่งยั๊วะ ไม่ได้ทำอะไรก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ มาก็มาเฉพาะวันที่ขอคะแนน ตอนที่พรรคภูมิใจไทยคะแนนเป็นศูนย์ยังลงพื้นที่จนพ่อแม่พี่น้องให้ สส. ภาคใต้กว่า 10 คน ครั้งนี้ขอไม่มากขอแค่ 35 คน เหลือเพียงนิดหน่อยก็ขอให้คนอื่นได้เอาไปหายใจบ้าง“ นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เท่ากับการกระทำ วันนี้รองนายกรัฐมนตรีเบอร์ 1 ในรัฐบาลของตน เป็นคน จ.สงขลา ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คิดว่าเขาจะไม่ให้ความสนใจความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้อย่างนั้นหรือ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คนนครศรีธรรมราช ส่วนตนแม้จะไม่ใช่คนใต้แต่ก็มีเมียเป็นคนใต้ ดังนั้น แต่ละคนที่มาทำงานร่วมกันในพรรคภูมิใจไทย วันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเต็มใจ และขออาสาพ่อแม่พี่น้องให้พวกเราได้กลับมาทำงานอีก
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงการดึง Disneyland Thailand มาดำเนินการ ว่าถ้าเขามาจริงรัฐบาลพร้อมจะดำเนินการทุกอย่าง แต่ขอให้เขาได้มาจริงๆ รวมถึงการพัฒนาภาคใต้ทั้งการคมนาคม และผลผลิตทางการเกษตร เราจะไม่ทำให้พี่น้องชาวสวนยางต้องมานั่งลุ้นราคายาง เราจะประกันราคาให้ท่านรับทราบเพื่อที่ท่านจะได้วางแผนกิจการของท่านได้ ส่วนปาล์มจะมีการสนับสนุนการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่แค่รีดน้ำมันอย่างเดียวแต่ต้องนำไปเป็นเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบของสินค้าอื่นๆได้
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า พรรคภูมิใจไทยให้ความร่วมมือกับกองทัพเป็นอย่างดีมีความเข้าใจกัน สรุปแล้วพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมประสานงานทำทุกสิ่งเพื่อพี่น้องประชาชน วันนี้เรามาดูหน้าดูตากันดีกว่า ว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เชื่อถือคบได้ ขอให้พวกท่านเชื่อพวกตน วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.นี้ พวกท่านเข้าคูหาเขตไหนก็กาเบอร์นั้น ส่วนทั่ว จ.สงขลาก็เลือกตามเบอร์พรรคภูมิใจไทย คือ 37 เท่านั้น เพื่อที่จะได้เข้าไปทำงานให้กับพวกท่าน
อย่างไรก็ตาม วันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องจุดระเบิดสตาร์ทเครื่องให้เราด้วยการกาเบอร์ 37 บัตรสีชมพู และกาเบอร์ผู้สมัครแต่ละเขตที่เป็นพรรคภูมิใจไทยในบัตรสีเขียว หลังจากนั้นเมื่อพวกพวกเราได้เข้าสภาได้เป็นรัฐบาล ปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกเรา ที่จะทำทุกอย่างมาสนองความต้องการให้กับพี่น้องชาวสงขลา และชาวไทยทุกคน
“ตอนนี้พวกเรามีพลังบอกได้เลยว่าที่หนึ่งที่สองที่สาม พวกเราพรรคภูมิใจไทยอยู่ในนั้นแน่นอน ไม่บอกว่าเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำ แต่เราต้องการให้พลังของการเป็นที่หนึ่งมีมากเพียงพอ เพื่อที่จะทำอะไรแล้วถึงประชาชนทันทีไม่ถูกขัดขวาง อย่าเลือกแบบรักพี่เสียดายน้อง แบบคนละครึ่งเลือกคนพรรคหนึ่ง เลือกพรรคอีกพรรคหนึ่ง แต่ขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทยทั้งคนทั้งพรรค เราจะได้มาทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อความมั่นคงของพี่น้องทุกคน สัปดาห์หน้ามีนัดกันขอมาขึ้นรถแห่ทุกเขตของจังหวัดสงขลา เพื่อฉลองตำแหน่ง สส.ของชาวสงขลา” นายอนุทิน กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการปราศรัยนายอนุทิน ได้นำแกนนำพรรค ผู้สมัคร สส. และประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศรัยยืนตรง พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน