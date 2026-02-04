“อนุทิน” อ้อนคนกันทรลักษ์เทคะแนน “ภท.” พร้อมจัดให้ รั้วชายแดน-ยกเลิก MOU 44

“อนุทิน” บุกกันทรลักษ์ชวนกาภูมิใจไทย พร้อมจัดให้สร้างรั้ว ยกเลิก MOU 44 การันตีถ้าอนุทินกลับเข้ามา ไม่มีใครกล้ารบกับไทย แต่มั่นใจไม่มีรอบ 3
วันนี้ (4ก.พ.69) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ราชการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วย นายชิตพล ไตรสรณกุล เขต 4 หาเสียง โดยเวทีนี้มีนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ร่วมด้วย
ทั้งนี้ระหว่างนายอนุทินเดินมาเวทีปราศรัย ได้มีประชาชนและเด็กนักเรียนขอถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทิน โดยเด็กนักเรียนรุมกรี๊ดดีใจที่ได้เจอนายอนุทิน พร้อมขอถ่ายภาพเซลฟี่ นอกจากนี้ยังมีประชาชนคล้องพวงมาลัยข้าวเปลือกและพวงมาลัยหัวมันให้นายอนุทินด้วย
จากนั้นนายอนุทิน กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า กันทรลักษ์กับตนไม่ใช่อื่นไกล ช่วงที่มียิงตูมตาม ตนอยู่ตรงนี้กับพี่น้องตลอด แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอดีตไปแล้ว มันไม่เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีแล้ว ความสามัคคี ความรักของพวกเราความภาคภูมิใจ ที่เราเป็นคนไทย พลังของพวกเรามันส่งไปให้ศัตรูของเราไม่กล้าเข้ามารุกรานเราอีกต่อไป สถานการณ์ตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติในฐานะที่ตนเป็นนายกฯต้องขออภัย ที่ต้องอพยพพวกท่าน แต่ตนถือว่าความปลอดภัยในชีวิตของพวกท่านมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด และวันนี้ที่มาวันที่พ่อแม่พี่น้องชาวกันทรลักษ์และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศจะต้องตัดสินใจกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทยอีกครั้งในวันที่ 8 ก.พ. ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวกันทรลักษ์กันไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนราษฎร
นายอนุทิน กล่าวว่า พี่น้องรั้วเอาไหม ยกเลิก MOU 44 เอาไหม เดี๋ยวตนจัดการให้หมด พรรคภูมิใจไทยไม่เคยพูดว่ามีทหารไว้ทำไม เพราะพรรคภูมิใจไทยรู้ว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ประชาชนเดือดร้อน ทหารเท่านั้นที่จะปกป้องแผ่นดินให้เรา ทำให้เราปลอดภัย แต่ที่สำคัญพรรคภูมิใจไทยเชื่อที่สุดว่าทหารไทยรบกับใครก็ชนะ กลัวไหมมีรอบที่ 3 ถ้าอนุทินกลับเข้ามายังไงก็ชนะ แต่มั่นใจว่าไม่มีรอบ 3 เพราะพี่น้องให้อนุทินกลับเข้ามา ไม่มีใครกล้ารบกับไทย ตนขอให้เลือกเบอร์ 4 ศรีสะเกษ ถล่มทลาย