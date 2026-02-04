กกต. ย้ำ 8 ก.พ. ชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.

กกต. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แสดงการหย่อนบัตรออกเสียงประชามติ พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 ก.พ. นี้
วันนี้ (4ก.พ.69) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ หรือ Big Day และกล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้
กิจกรรมในงานนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง แสดงการหย่อนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แสดงการหย่อนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีแบ่งเขตเลือกตั้ง และนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และประธานกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 แสดงการหย่อนบัตรออกเสียงประชามติ
สำหรับกิจกรรม Big Day จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ลดจำนวนบัตรเสีย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ”
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี เครือข่าย ประชาชน องค์กรเอกชน อสม. และ นักเรียน