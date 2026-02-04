'แสวง' ขออภัย ปม'ไม่ไว้ใจกรรมการ ก็อย่าไปเลือกตั้ง' ชี้ถูกตัดบริบททำคนเข้าใจผิด

'แสวง' โพสต์ขออภัย ไม่ได้ต้องการท้าทายอำนาจประชาชน ปมพูด 'ไม่ไว้ใจกรรมการ ก็อย่าไปเลือกตั้ง' ในรายการดัง ชี้ตัดแค่บางข้อความ ไม่อธิบาย บริบท ทำคนเข้าใจผิด ย้ำความเชื่อมั่น อยู่ที่ระบบ และคน กำชับ "กรรมการประจำหน่วย" ระมัดระวังอย่าให้ผิดพลาด
วันนี้(4ก.พ.69) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่าวันนี้ไปออกรายการเพื่อชี้แจงในประเด็นที่สังคมสงสัยกล่าวหา ในรายการกรรมกรข่าว เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ว่าที่จะสามารถดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมาที่มีการตั้งข้อสังเกต และกล่าวหา เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน และการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. ที่ใกล้จะมาถึง ซึ่งในการเลือกตั้งต้องมีความเชื่อมั่นอยู่ 2 ประการ คือ 1 ตัวระบบ และ 2 คน
ในส่วนคน คือ คนทำหน้าที่เป็นกรรมการ ในรายการจึงได้พูดสื่อไปในเชิงหลักการและเชิงข้อเท็จจริง ว่าคนเป็นกรรมการต้องทำให้คนเชื่อมั่นให้ได้ ถ้าไม่เชื่อมั่นกรรมการอย่าไปเลือกตั้ง เลือกตั้งไปก็ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่เรียบร้อย และในทางข้อเท็จประชาบางส่วนก็กำลังขาดความเชื่อมั่นในกรรมการ โดยมีการตั้งข้อสงสัย และกล่าวหาในการเลือกตั้งวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา จึงสื่อไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้ทำหน้าที่ในการเลือกในวันที่ 8 ต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดและบอกถึงมาตราการว่าจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างไร
ในรายการอาจมีการพูดเล่นคำ เปรียบเปรย แบบออกรสออกชาติไปบ้าง เมื่อสื่อนำข้อความเฉพาะประโยคเดียว ไม่นำบริบททั้งก่อนและหลังประโยคดังกล่าวมาด้วย ทำให้เมื่ออ่านเฉพาะประโยคที่คัดมา ก็อาจตีความผิดไปจากเจตนาที่สื่อทำให้สังคมไม่สบายใจ สร้างบรรยากาศในการเลือกตั้งที่ไม่ดี และไม่ได้มีเจนาที่จะไปท้าทายอำนาจประชาชนแม้แต่น้อย จึง ขออภัยในการสื่อสารที่ไม่ดีเอง มา ณ โอกาสนี้