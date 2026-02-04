“ดร.เจษฎ์” แฉ ปชน.สร้างภาพรักชาติหวังโกยคะแนนโค้งสุดท้าย ชี้ชัดจุดยืนแก้ รธน.มีวาระซ่อนเร้น

“ดร.เจษฎ์” เผยพรรคประชาชนสร้างภาพรักชาติรักเเผ่นดิน หวังโกยคะแนน โค้งสุดท้าย ชี้ชัดจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญมีวาระซ่อนเร้น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ (เบอร์ 35) กล่าวถึงบทบาทของพรรคการเมืองและทิศทางการเมืองในช่วงหาเสียง โดยย้ำว่าการทำงานของพรรครักชาติไม่ใช่เพื่อมากอบโกยคะแนนเสียงจากประชาชนเพื่อให้มี สส. มากขึ้น หรือเพื่อผลักดันให้ตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เป้าหมายสำคัญที่สุดคือการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทย เป็นราษฎร และเป็นพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมระบุว่าเมื่อเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจน
โดย รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอภาพว่ากลุ่มคนที่รักเจ้า รักแผ่นดิน และต้องการเชิดชูสถาบันหลักของบ้านเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการกระทำที่มีเป้าหมายเพื่อคะแนนเสียง โดยมองว่าหากไม่ได้ต้องการคะแนน ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อเหลือง หรือสื่อสารในประเด็นดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคะแนนเสียงที่ได้จากการสื่อสารเรื่องสถาบันฯ จะถูกนำไปใช้สนับสนุนแนวทางใดต่อไป เช่น การแก้มาตรา 112 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ระบุด้วยว่า หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถพูดคุยกันได้ว่าจะปรับเรื่องใด แต่หากเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งไปแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 เรื่องของพระราชอำนาจก็จะแก้ไข โดยมีการระดมสรรพกำลังจากหลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งกลุ่มนักวิชาการที่มักวิจารณ์แต่ด้านลบของสถาบันฯ รวมถึงกลุ่ม NGO ที่ออกมาเรียกร้องให้เห็นชอบกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่ได้อธิบายให้ชัดว่าสถาบันหลักของบ้านเมืองจะอยู่ตรงไหน
ซึ่ง รศ.ดร.เจษฎ์ มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการมุ่งกอบโกยคะแนนประชาชน โดยใช้การหลอกลวงทุกอย่าง เพื่ออยากจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ก่อนจะออกลาย หางงอก ออกมาในภายหลังว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ซ่อนไว้คืออะไร
“วันนี้พยายามหลบ พยายามซ่อน แต่มันซ่อนไม่มิดหรอกครับ เพราะการกระทำทุกอย่าง แม้กระทั่งยืนเคารพธงชาติ ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ พวกเราทุกคนก็ยืนตามปกติ เอามือไปซ่อนไว้ข้างหลังทำไม” ดร.เจษฎ์กล่าว
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังเผยอีกด้วยว่า แกนนำของพรรคประชาชนต้องการจะสื่อสารอะไร ควรจะแสดงจุดยืนให้ชัดเจน หากมีอุดมการณ์แบบไหนก็ควรบอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมา พร้อมย้ำว่าหน้าที่หนึ่งของพรรคการเมือง และของประชาชนคนไทยทุกคน คือทำให้ประชาชนรับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมือง
“ถ้าใครสักคนลุกขึ้นมาบอกจะล้มเจ้า เราก็จะยอมบอกว่าเราจะโหนเจ้า แต่เราไม่ใช่ครับ เราต้องการบอกให้พี่น้องประชาชนรับรู้ว่าในบ้านนี้เมืองนี้มีอะไร นี่คือหน้าที่หนึ่งของพรรคการเมือง และหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนครับ” รศ.ดร.เจษฎ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย