“สมศักดิ์” ลุยตลาดนัดบ้านวังแร่ หนุน “นพพล” เบอร์ 1 ชูนโยบายประกันกำไรเกษตร 30%

“สมศักดิ์” ลุย ตลาดนัดบ้านวังแร่ พิษณุโลก ช่วย “นพพล”เบอร์ 1 กลับเข้าสภาฯ ชี้ เป็นผู้แทนที่เข้าใจปัญหาเกษตรกรเป็นอย่างดี ชู นโยบายประกันกำไรพืชผลเกษตร 30% ขณะที่ “นพพล” ย้ำ กล้าสะท้อนปัญหา เพราะประชาชนเลือกมา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายนพพล เหลืองทองนารา ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 2 เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชน ที่ตลาดนัดบ้านวังแร่ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีพี่น้องประชาชน เดินทางมาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า นายนพพล เป็นผู้แทน ที่เน้นแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร และต่อสู้เรื่องชลประทานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ซึ่งถือว่า เป็นผู้แทนที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดี ดังนั้น ตนก็ขอพี่น้องชาวพิษณุโลก สนับสนุนนายนพพล เบอร์ 1 เพื่อเข้าไปสานงานต่อด้วย
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ก็มีนโยบายประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% โดยรัฐช่วยประกันสำหรับข้าว ยางพารา ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ซึ่งมีเป้าหมายดันราคา คือ ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน , ข้าวขาว 10,000 บาท/ตัน ,ข้าวเหนียว 10,000 บาท/ตัน ,ยางพารา 70 บาท/กก. ,ข้าวโพด 7.25 บาท/กก. และ มันสำปะหลัง 3 บาท/กก. รวมถึงมีคูปองซื้อปุ๋ย-เมล็ดพันธุ์ โดยรัฐแจกคูปองดิจิทัล ซื้อปุ๋ยถูกสูตร ไม่เกิน 250 กก./ราย และคูปองดิจิทัลซื้อเมล็ดพันธุ์-กล้าพันธุ์คุณภาพ ไม่เกิน 150 กก./ราย ทั้งนี้ ยังมีนโยบายแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มการแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อย ได้มากกว่า 70% อีกด้วย
ขณะที่นายนพพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนไม่เคยทำอะไรเล่นๆ ซึ่งตนกล้าสะท้อนปัญหาอย่างเต็มที่ เช่น ปัญหาด้านการเกษตร ตนก็ได้หารือ และอภิปรายในสภาฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกร ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จนบางครั้งก็มีคนเป็นห่วงว่า สะท้อนปัญหาแรงไปหรือไม่ แต่ตนก็ย้ำว่า คนที่ทำให้ตนเป็นผู้แทนราษฎร คือ พี่น้องประชาชน ดังนั้น ตนจึงกล้าสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยอาจกระทบรัฐมนตรีบ้าง แต่ก็ต้องสะท้อนปัญหา ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ก็มีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ เช่น การประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% จะช่วยให้พี่น้องเกษตรไม่ต้องขาดทุนจากการเพาะปลูกอีกต่อไป