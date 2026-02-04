“อนุทิน” ถามคนขุขันธ์อยากได้คนที่ศัตรูกลัวหรือกลัวศัตรู โวปะทะกี่รอบก็ชนะภท.ได้ที่ 1 สานงานต่อเนื่อง

"หัวหน้าหนู" ถามคนขุขันธ์ อยากได้คนที่ศัตรูกลัว หรือกลัวศัตรู ลั่นปะทะกี่รอบก็ชนะ ชี้หาก ภท. ได้ที่ 1 ไม่ต้องรอตั้งรัฐบาลใหม่ สานงานต่อเนื่อง
วันนี้ (4ก.พ.) จากนั้นเวลา 14.00 น.ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วย นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ ผู้สมัคร สส.เขต 6 หาเสียง โดยนายอนุทิน กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า หวังว่าวันที่ 8 ก.พ.นี้ อ.ขุขันธ์จะให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทย ตนจะได้มีโอกาสมาที่อำเภอนี้มากขึ้น วันนี้พรรคภูมิใจไทยได้ดิบได้ดี เจริญเติบโตขึ้นมาจากพรรคเล็กที่บุรีรัมย์ จนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่วประเทศ รอบนี้ศรีสะเกษขอสส.ครบ 9 คน
นายอนุทิน กล่าวว่า และขอยืนยันหากตนได้เป็นนายกฯ และพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล แล้วเกิดการปะทะเมื่อไหร่ จะไม่มีคำว่าแพ้ จะไม่มีคำว่าเปิดด่าน ถ้าประชาชนบอกให้ปิดก็ปิด ถ้าบอกให้เปิดก็จะยังปิดอยู่จนกว่าจะสบายใจ เราไม่มีวันหยุดจนกว่าจะชนะ ถ้าเราเป็นรัฐบาลก็จะทำงานร่วมกับทหารได้ เราไม่เคยสงสัยว่าทหารจะรบไม่ชนะ จะเห็นได้ว่าเราใช้เวลาไม่นาน สิ่งที่เราเคยเสียไปก็ได้กลับคืนมาหมดแล้ว ขอให้เลือกพรรคที่คนในประเทศชอบ คนเขมรไม่ชอบไม่เป็นไร เพราะตนได้ยินคนขู่ว่า ถ้าพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง จะมีรอบสามแน่นอน แต่ถ้าพรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง เราชนะรอบสามแน่นอน จะมีกี่รอบก็ชนะ อยากได้รัฐบาลที่ศัตรูกลัว หรืออยากได้รัฐบาลที่กลัวศัตรู ดังนั้นขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ และหวังว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจว่าตนจะรักษาแผ่นดินไทยได้ทุกตารางนิ้ว
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า หากประชาชนให้โอกาสตนกลับเข้าไป ตนถือว่าสิ่งที่ต้องทำให้เป็นอันดับต้นๆ คือโครงการคนละครึ่งพลัส เพราะได้ทำการสำรวจแล้วว่าประชาชนต้องการมากที่สุด ขอยืนยันว่าสิ่งที่ตนพูดมาเกิดขึ้นแน่นอน ถ้ากาเบอร์ 37 หากประชาชนให้ความไว้วางใจ ก็ไม่ต้องกังวล ถ้าเราได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งจะเข้าไปทำงานทันที งานทุกอย่างจะต่อเนื่องเลย ไม่ต้องไปรอตั้งรัฐบาลใหม่