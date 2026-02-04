ปชน.เดิน 4 โลรณรงค์เห็นชอบประชามติ จี้กกต.อำนวยความสะดวก-คุ้มครองสิทธิ์ รับแนะทางออกแต่ถูกเมิน

"ไอติม" ควงทีมบริหาร ว่าที่ รมต. พรรคส้ม เดินเท้า 4 กิโล รณรงค์กาเห็นชอบประชามติ ขอ กกต. อำนวยความสะดวก-คุ้มครองสิทธิ์ประชาชนให้มากที่สุด ยัน เคยเสนอทางออกให้ กกต. แล้วแต่ไม่สนใจ
วันนี้ (4ก.พ.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน นำทีมบริหารของพรรคประชาชน อาทิ นายมุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นางเพียงพนอ บุญกล่ำ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านกฎหมาย และ นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ 6 พรรคประชาชน ร่วมรณรงค์ออกเสียงเห็นชอบประชามติกับกลุ่ม iLaw และเครือข่ายประชาชน ซึ่งมีการเดินเท้ารณรงค์ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงหอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรงค์ประชามติ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ที่มีการเลือกสส. พร้อมกับการทำประชามติ จากการที่ตนได้มีโอกาสรณรงค์คู่ขนานกันทั้งสองเรื่อง จะสังเกตเห็นว่าสังคมมีการตื่นตัว การทำประชามติมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางพรรคพยายามที่จะสื่อสารเพราะเห็นว่าระบบการเมืองในปัจจุบันนั้นยังไม่ตอบโจทย์ประชาชน จึงควรที่จะริเริ่มจากการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การออกแบบการเมืองให้ดีขึ้น
2 ปัญหาหลักของรัฐธรรมนูญปี 60 คือ 1. รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่ได้วางรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ทำให้สถาบันการเมืองยึดโยงกับประชาชนน้อยกว่าที่เป็น เช่น สส. ย้ายพรรคโดยไม่ขออนุญาตจากประชาชน และ อำนาจของ สว. ที่ชี้ขาดด้วยว่าใครจะเป็นองค์กรอิสระ โดยไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้ง เกิดจากกระบวนการเลือกกันเอง ล่าสุดเกิดการฮั้วซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนเช่นเดียวกัน
ปัญหาที่ 2 คือรัฐธรรมนูญปี 60 ไม่สามารถปรับปรุงได้จริงเพราะ องค์กรที่ประชาชนคาดหวังให้มาทำหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. , สตง. หรือ กกต. เองมีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานได้น้อย ส่วนตน ยังกังวลในอำนาจของ สว. เพราะถูกครอบงำจากพรรคการเมือง จึงเป็นกังวลใจว่าสว.กลุ่ม 1 สามารถชี้ขาดว่าใคร ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่องค์กรอิสระเหล่านี้จะถูกครอบงำด้วยพรรคการเมือง และอาจทำให้เกิดการตรวจสอบ ที่ทำให้เกิดมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน
ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนพยายามสื่อสารสร้างความเชื่อมโยงให้กับประชาชน เกี่ยวกับการมีการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถแก้ปัญหาทุจริตได้จริง
เมื่อถามว่าความตื่นตัวของประชาชนต่อการทำประชามติ ประชาชนทราบแล้วหรือไม่ว่าต้องยืนยันตน 2 ครั้ง นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนขอฝากไปถึงประชาชนคนไหนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เข้าคูหารอบเดียวจะมีบัตร 3 ใบ ครั้งแรกรับบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสส.และพรรคการเมือง ครั้งที่ 2 รับใบสีเหลืองเพื่อลงประชามติ ขอให้ประชาชนที่เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ อย่าลืมใช้สิทธิ์ทั้ง 3 ใบให้ครบ ส่วนประชาชนกลุ่มไหน ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้ว ตนขอเตือนว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ประชามติเช่นเดียวกัน แต่ก็เข้าใจว่ามีคนจำนวนนึงที่ลงทะเบียน ประชามตินอกเขตไม่ทัน ก็ขอให้ประชาชนกลับไปที่ภูมิลำเนาเพื่อรักษาสิทธิ์
เมื่อถามว่า คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ยกคำร้อง กรณีนักวิชาการขอให้ศาลพิจารณาหลังกกต.เปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงประชามติ นอกเขตเพียงแค่ 3 วัน นายพริษฐ์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการยุบสภา ตอนนั้นที่ตนเป็นกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ได้พยายามยื่นข้อเสนอให้กกต. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนทำประชามติ
ซึ่งตัว พ.ร.บ. ประชามติจะมีข้อจำกัดบางอย่าง ที่สร้างความกังวลใจให้กับ กกต. ทำให้ กกต. ให้ประชาชนเข้าคูหา 2 รอบและลงทะเบียน 2 รอบ ทางกรรมาธิการ ยื่นข้อเสนอว่ามีช่องทางกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้กลไกทางไปรษณีย์ เพื่อให้ประชาชนท่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และสามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าไปพร้อมกันเลยทางไปรษณีย์ ในวันที่ 1 ก.พ. ซึ่งสามารถกรอกประชามติและส่งไปรษณีย์ไปที่หน่วยเขตการเลือกตั้งได้
" โดยทางกรรมาธิการ พยายามยื่นข้อเสนอเหล่านี้ไปแล้ว ให้กับกกต. เพื่อให้คำนึงถึงสิทธิ์ของประชาชนมากที่สุดตามกฎหมายแต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่กกต.ไม่ได้ ตอบสนองข้อเสนอเราในวันนั้น จนนำมาสู่ความยุ่งยาก เช่นการลงทะเบียน 2 รอบในวันนี้ และทำให้ประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วต้องกลับมาลงประชามติในวันที่ 8 ก.พ. อีกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำมากที่สุดในตอนนี้ คือขอให้ประชาชนเข้าใจว่าการใช้สิทธิ์ในวันที่ 8 ก.พ. มีความสำคัญเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านให้ได้มากที่สุด หลังจากนี้กกตก็ควรที่จะปรับปรุง ปฏิรูปกระบวนการครั้งใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน " นายพริษฐ์กล่าว
สำหรับบรรยากาศเดินขบวนรณรงค์กาเห็นชอบประชามติ ที่จัดโดยกลุ่มไอลอว์ มีนักการเมืองเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายจตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และประธานกรรมการรณรงค์สื่อสารประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พรรคเพื่อไทย นางสาวนันทนา นันทวโรภาส สว. และนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. ร่วมเดินขบวนรณรงค์ด้วย