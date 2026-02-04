"มาร์ค" ปัดด้อยค่า ภท. ชี้ย้อนแย้งจับมือได้ทุกขั้วแต่ปลุกอย่าเลือกคนนั้นคนนี้ ลั่นมีหลักการร่วม รบ.ชัด

“อภิสิทธิ์” โต้ไม่เคยด้อยค่าภูมิใจไทย ชี้ย้อนแย้งประกาศจับมือได้ทุกขั้ว แต่ปลุกอย่าเลือกคนนั้นคนนี้ ย้ำ ปชป.มีหลักการร่วมรัฐบาลชัดเจน
วันนี้ (4 ก.พ. 2569) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่หาเสียงช่วยนายพงศกร ขวัญเมือง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตวัฒนา–คลองเตย ในช่วงโค้งสุดท้าย 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง โดยตอบโต้กระแสข่าวกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคพรรคภูมิใจไทย ออกมาตัดพ้อว่าถูกนายอภิสิทธิ์พูดจาด้อยค่าพรรคภูมิใจไทย ตนไม่เคยกล่าวด้อยค่าพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใด และรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่มีกระแสข่าวในลักษณะดังกล่าวออกมา พร้อมระบุว่า นายอนุทินควรไปตักเตือนนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ มากกว่า เนื่องจากเป็นบุคคลที่ขึ้นปราศรัยโจมตีพรรคประชาธิปัตย์อย่างหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้
สำหรับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศว่าสามารถร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้กับทุกขั้วนั้น นายอภิสิทธิ์ ระบุว่าถือเป็นสิทธิของแต่ละพรรค แต่เมื่อประกาศว่าสามารถร่วมงานกันได้ เหตุใดจึงกลับมาปลุกระดมประชาชนไม่ให้เลือกคนนั้นคนนี้ ซึ่งมองว่าเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งในตัวเอง ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันจุดยืนและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรัฐบาลที่ชัดเจน โดยจะยึดหลักการและแนวนโยบายเป็นที่ตั้งเป็นสำคัญ
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความกังวลกรณีผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์บางรายถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นศาลเพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ไม่กังวลว่าจะลุกลามไปถึงขั้นยุบพรรค เนื่องจากพรรคได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดแล้ว โดยให้ผู้สมัครรับรองตนเอง และตรวจสอบผ่านฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐเท่าที่สามารถดำเนินการได้
นายอภิสิทธิ์ ยกตัวอย่างกรณีล่าสุดที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบว่ามีคำพิพากษาตั้งแต่ปี 2550 แต่ผู้สมัครรายดังกล่าวเคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วทั้งในปี 2562 และ 2566 โดยในขณะนั้น กกต. เองก็ตรวจสอบไม่พบข้อมูลดังกล่าว จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยทางข้อมูลที่เพิ่งปรากฏขึ้นในรอบการเลือกตั้งครั้งนี้
ส่วนการปราศรัยใหญ่ในช่วง 1–2 วันสุดท้ายก่อนวันหย่อนบัตร ที่ห้าง One Bangkok ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคจะไม่ใช้กลยุทธ์สร้างกระแสฉาบฉวยหรือมี “ทีเด็ด” ทางการเมือง แต่จะเน้นการสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อชี้ให้เห็นทางเลือกของประเทศ และย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทำหน้าที่ทั้งในฐานะรัฐบาล หากแนวทางและเงื่อนไขสอดคล้องกับหลักการของพรรค หรือพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลอย่างสร้างสรรค์ หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว