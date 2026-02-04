ปชป.ปล่อยคลิป "กาฟ้า 2 ใบ" โค้งสุดท้าย ชวนคนรุ่นใหม่ "ทายคำ" อ้อนขอคะแนนทั้งเขต-พรรค

โค้งสุดท้าย "อภิสิทธิ์" นำปชป. ปล่อยคลิป "กาฟ้า 2 ใบ" ชวนคนรุ่นใหม่ "ทายคำ" อ้อนขอคะแนน "ทั้งเขตและพรรค"
วันนี้ (4ก.พ.) ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่กำลังเข้มข้น พรรคประชาธิปัตย์ได้พลิกแนวทางหาเสียง นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปล่อยคลิปวิดีโอสั้นทางโซเชียลมีเดียที่เน้นความสนุกสนานและเข้าถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่ออ้อนขอคะแนนเสียงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
คลิปวิดีโอดังกล่าวมีความยาวประมาณ 12 วินาที เปิดด้วยภาพนายอภิสิทธิ์ ยืนโค้งคำนับ พร้อมข้อความ "โค้งสุดท้าย" ก่อนที่ภาพจะเปลี่ยนเป็นการแสดงท่าทาง "ละครใบ้คำ" ด้วยการถือ "กาน้ำสีฟ้า 2 ใบ" ซึ่งเป็นสีประจำพรรค โดยกาน้ำ 2 ใบ มีคำว่า "พรรค" และ "เขต" กำกับอยู่
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ได้นำใบไม้ ขึ้นมาทำท่าเป็นเครื่องหมายกากบาท เพื่อย้ำว่ากาสองใบ และปรากฏข้อความ "8 ก.พ. 69" วันเลือกตั้ง ก่อนจะปิดท้ายด้วยภาพกาน้ำและใบไม้ไขว้ 2 ใบ พร้อมข้อความสรุปเป็นปริศนาทายคำว่า "กาฟ้า 2 ใบ ทั้งเขต (สีเขียว)และพรรค (สีชมพู)" ซึ่งเป็นการสื่อสารโดยตรงให้ประชาชนกาคะแนนเสียงทั้งผู้สมัคร สส. เขต และพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง