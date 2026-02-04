"จูรี" ซัดบูลลี่ชาติกำเนิดยันเกิดสงขลาลงได้ทุกเขต ฉะอ้างปชต.แต่ไม่รับเห็นต่าง ขอเลือกคนธรรมดาที่ไม่เหยียดใคร

”จูรี“ โต้เดือดบูลลี่ชาติกำเนิด หลังถูกโจมตีว่า “เกิดระโนด–เด็กบ้านๆ” ชี้ดูถูก-สร้างความแตกแยกในพื้นที่ ย้ำกม.เปิดทางชัดใครเกิดสงขลามีสิทธิ์ลงทุกเขต ซัดอ้างปชต.แต่ไม่รับเห็นต่าง ลั่นยิ่งถูกดูถูกยิ่งเป็นพลัง สู้เพื่อเป็นปากเสียงให้ชาวบ้านและคนตัวเล็ก ขอปชช.เลือกคนธรรมดาที่ไม่เหยียดใคร
วันนี้(4 ก.พ.) นายจูรี นุ่มแก้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 2 เบอร์ 1 ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ้กส่วนตัวตอบโต้กระแสบูลลี่เรื่องชาติกำเนิด หลังถูกโจมตีจากขาเชียร์ฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้อยคำดูถูก อาทิ “เกิดระโนด”“ไปเลือกทำไมเด็กบ้าน ๆ” ภายหลังสถานการณ์คะแนนเริ่มสูสีและตามหลังในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง
นายจูรี ระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือก “ผู้แทนของประชาชนจังหวัดสงขลา เขต 2” ไม่ใช่การเลือกตัวแทนของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กฎหมายกำหนดคุณสมบัติการสมัครไว้อย่างชัดเจน โดยใช้หลัก “ภูมิลำเนาจังหวัด” ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่เกิดในจังหวัดสงขลา สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตในจังหวัด เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสงขลาอย่างเท่าเทียม
นายจูรีระบุว่า การนำเรื่องชาติกำเนิดมาโจมตีทางการเมือง เป็นการสร้างความเกลียดชังและความแตกแยกในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น พร้อมตั้งคำถามไปยังกลุ่มที่อ้างตนเองเป็นนักประชาธิปไตย แต่กลับไม่สามารถยอมรับความเห็นต่าง ดูถูกผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม รวมถึงดูหมิ่นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากอำเภอระโนด
นายจูรี กล่าวด้วยว่า มีการกล่าวหาประชาชนที่เลือกตนว่า “โง่” หรือ “ขาดหุ้น” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ไม่เคารพเสียงของประชาชน พร้อมตั้งคำถามว่า พฤติกรรมเช่นนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง หรือเป็นการบังคับให้ทุกคนต้องคิดเหมือนตนเอง
“ถ้าคุณบอกว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตย แต่กลับไม่ยอมรับความเห็นต่าง ดูถูกคนที่คิดไม่เหมือนคุณ แบบนี้เรียกประชาธิปไตยหรือเผด็จการกันแน่”
นายจูรี ยังเปิดเผยว่า ตนเติบโตมากับการถูกดูถูกมาตลอดชีวิต และการโจมตีลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้ท้อถอย แต่กลับยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้ เพื่อเป็นปากเสียงแทนชาวบ้านและคนตัวเล็ก ๆ ที่ยังคงถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม และต้องเจ็บปวดจากความไม่เท่าเทียมในสังคม
“ผมจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของประชาชนทุกคน โดยไม่ยอมให้ใครมาบอกว่าคนบ้านนอก คนธรรมดา หรือคนจากอำเภอระโนด ไม่มีสิทธิ์ยืนอย่างเท่าเทียมในบ้านของตนเอง ขอแรงสนับสนุนจากประชาชนให้เลือก “คนธรรมดาที่ไม่ดูถูกใคร” เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนในสภา”นายจูรีระบุทิ้งท้าย