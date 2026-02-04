พรรคส้มแฉกกต. สั่งจนท.คุมหน่วยต่างเขตชวดใช้สิทธิ ชี้ช่องโหว่กม.คนทำงานกลายเป็นคนไร้สิทธิออกเสียง

กกต.งานเข้าอีก! “จรยุทธ” แฉ เจ้าหน้าที่รัฐถูกสั่งไปคุมหน่วยต่างเขตจนไปใช้สิทธิไม่ได้ ชี้ช่องโหว่กฎหมายเลือกตั้งทำคนทำงานกลายเป็นคนไร้สิทธิออกเสียง
วันนี้ (4 ก.พ. 2569) นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ในหัวข้อ ตลกร้ายระบอบประชาธิปไตย? เมื่อเจ้าหน้าที่คุมหน่วยเลือกตั้ง ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง?
โดยนายจรยุทธ ระบุว่า เช้านี้ (4 กุมภาพันธ์ 2569) มีเจ้าหน้าที่เขตเดินมาบอกผมว่า ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปปฎิบัติหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติประจำที่ออกเสียงประชามตินอกเขต (ตัวอยู่เขตนึง ถูกแต่งตั้งให้ไปทำงานอีกเขตนึง) โดยคำสั่งแต่งตั้งนั้นออกวันที่ 18 มกราคม 2569
ภายหลังจากได้รับคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำคำขอลงทะเบียน กลับได้คำปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ที่ไปปฎิบัติหน้าที่ จะไม่สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทัน เนื่องจากคำสั่งออกหลังวันลงทะเบียน ทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้น "ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้!"
คำถามคือ
1. รัฐต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ที่เสียสละมาทำงานให้รัฐ กลับถูกตัดสิทธิเสียเอง?
2. การที่ไปทำงานเป็น กปน. แปลว่าต้องยอมแลกด้วยการ "เสียสิทธิเลือกตั้ง" ของตัวเองหรือ?
3. ความชอบธรรมอยู่ที่ไหน? ในเมื่อแสดงเจตจำนงชัดเจนว่ามีภารกิจ และยื่นเอกสารยืนยันคำสั่งแต่งตั้งครบถ้วน แต่กลับไม่ได้รับสิทธิอันพึงที่จะได้
ฝากผู้เกี่ยวข้อง หรือ กกต. ช่วยตอบทีครับ ว่านี่คือความผิดพลาดของระบบ หรือความตั้งใจที่จะตัดคะแนนเสียงของคนทำงาน?
เจ้าหน้าที่คนไหนเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันส่งข้อมูลมาหลังไมค์ได้นะครับ เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน