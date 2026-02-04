“ชัยทิพย์” ไม่หวั่นป.ป.ช.ชี้มูลคดีพนันในสภา รู้อยู่แล้วมีข่าวช่วงนี้ ขอชนะเลือกตั้งให้รู้ชาวบ้านยังรัก

ผู้สมัครสส.กธ. แจง ไม่หวั่น ป.ป.ช.ชี้มูลคดีพนันในสภา ลั่น รู้อยู่แล้วจะมีข่าวออกในช่วงนี้ ขอแค่ชนะเลือกตั้ง พิสูจน์ชาวบ้านยังรัก
เมื่อวันที่ (4 ก.พ.) เวลา 15.00 น.นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 5 เบอร์ 3 พรรคกล้าธรรม โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ป.ป.ช.ได้สั่งชี้มูลความผิด กรณีเล่นการพนันในห้องทำงาน ส.ส.ภายในอาคารรัฐสภา ซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2566 ว่า ไม่เป็นไร เพราะนึกอยู่แล้วว่า น่าจะมีข่าวในช่วงนี้ แต่ไม่ซีเรียส เพราะวันเลือกตั้งขอให้ชนะ ให้รู้ว่าชาวบ้านรักตนแค่ไหน เท่านั้นตนก็พอใจแล้ว