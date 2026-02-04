กมธ.ชี้เลือกตั้งล่วงหน้าสะเทือนเชื่อมั่น จี้มาตรฐานเดียวบัตรดี–เสียต้องชัด ชงเพิ่มกล้อง-ปชช.ร่วมตรวจสอบ

กมธ.ชี้ข้อผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า สะเทือนความเชื่อมั่นประชาชน จี้ กกต. ใช้มาตรฐานเดียว บัตรดี–บัตรเสียต้องชัด เสนอเพิ่มกล้อง–เปิดทางประชาชนร่วมตรวจสอบ
วันนี้ (4 ก.พ. 2569) คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แถลงข่าวแสดงจุดยืนเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
นายวีรยุทธ สร้อยทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งกล่าวย้ำว่า หัวใจสำคัญของการเลือกตั้งคือ “เสียงของประชาชน” และความพึงพอใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน รวมถึงการหารือร่วมกับ กกต. พบประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้ง
นายวีรยุทธ ระบุว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ขอเรียกร้องให้ กกต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียม และย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยงานต้องตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน
ด้าน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส โฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กกต. หลายประการ ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเชื่อมั่นของประชาชน เช่น การสื่อสารที่สับสนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ผู้สมัครบางรายไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงความคลาดเคลื่อนในการกรอกเลขรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองบัตรเลือกตั้ง
ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงมาตรฐานการอบรมและการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ฝากข้อเสนอแนะไปยังเลขาธิการ กกต. ให้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้งใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาบัตรดีและบัตรเสีย โดยต้องยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสังเกตการณ์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สังเกตการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพและวิดีโอในขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานหากพบความไม่ชอบมาพากล ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายได้
ขณะที่ นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยขอให้ กกต. เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยการเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมเสนอ 3 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะหมายเลขผู้สมัครและรหัสเขตเลือกตั้ง ความอดทนของเจ้าหน้าที่ในการอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนแก่ประชาชน เนื่องจากวันเลือกตั้งจะมีบัตรถึง 3 ใบ และความโปร่งใสในการเปิดเผยกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์ อนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยเน้นย้ำว่า การเลือกตั้งและการลงประชามติครั้งนี้เป็นหน้าที่สำคัญของพลเมือง ไม่เพียงเป็นการเลือกผู้แทน แต่ยังเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนในการกำหนดทิศทางและโครงสร้างของประเทศในอนาคต