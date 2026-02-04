"เท้ง" เจอชาวอุดรรุมกอด-จับแก้ม ลั่นเป็นนายกฯไม่เอารมต.ค้ายาค้ามนุษย์ ขอกาส้ม 2 ใบพ้นการเมืองเดิมๆ

ตี๋ถูกจับแก้ม! “เท้ง” เนื้อหอมชาวอุดรฯ จับแก้ม-สวมกอด ย้ำเป็นนายกฯไม่เอา รมต.ค้ายา ค้ามนุษย์ วอนกาพรรคประชาชนทั้ง2 ใบ เพื่อออกจากการเมืองแบบเดิม ๆ ตั้งรัฐบาลประชาชน
เมื่อวันที่ (4 ก.พ.) ที่ จ.อุดรธานี คาราวานหาเสียงของพรรคประชาชน สายภาคอีสาน “นายฮ้อยทะมิน” มาถึงที่อุดรธานี ตั้งแต่ช่วงเช้า มีแกนนำ เช่น นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน นำทีมผู้สมัครสส.อุดรธานี ร่วมคาราวานหาเสียงตามเส้นทางหลายจุด อาทิ อ.บ้านผือ อ.เพ็ญ อ.บ้านดุง อ.หนองหาน อ.เมือง โดยบรรยากาศมีประชาชนให้การตอบรับ อย่างคึกคัก
ต่อมาช่วงเที่ยง ที่ อ.หนองวัวซอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางมาสมทบ พบปะชาวบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง โดยชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น บางคนนำส้ม นำขนมมามอบให้ บางคนเข้ามาสวมกอด และจับแก้ม พร้อมเซลฟี่กับหัวหน้าพรรคอย่างเป็นกันเอง
จากนั้น นายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ ว่า คาราวานพรรคประชาชน ไปจังหวัดไหน ก็มีคนไปร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง สำหรับ จ.อุดรธานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ วันนี้ มาเขต 8 ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวหนองวัวซอ ที่คราวเลือกตั้งนายกฯอบจ.เราชนะเลือกตั้งในอำเภอนี้ด้วย คราวนี้ก็มาพร้อมกับ พี่ติ๊ก นายอนุเทน สีดาอุบล ผู้สมัครสส.อุดรธานี พรรคปชน. พบปะพ่อแม่พี่น้องได้รับการตอบสนองอย่างดี
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ เหลืออีก4วัน อยากเชิญชวนทุกคนตัดสินใจให้เด็ดขาด กาพรรคประชาชนทั้ง2 ใบ เพื่อออกจากการเมืองแบบเดิม ๆ ตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกัน เราต้องการจำนวนสส.อีกเยอะ โดยเฉพาะ สส.เขต ที่ต้องไปโหวตให้ตนเป็นนายกฯ ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนสร้างอนาคตใหม่ ไปด้วยกัน ขณะนี้ หลักการ ของพรรคประชาชนไม่ได้ไปนั่งคุยกันว่า จะไปจับกับมือกับสีใด สีแดงหรือสีน้ำเงิน เป้าหมายเราคือตั้งรัฐบาลประชาชน เราต้องได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงในสภาฯมากพอ ไม่ว่าใครจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับเรา เราต้องสามารถกำกับทิศทางพรรคร่วมได้จริง ไม่ส่งคนที่มีประวัติค้ายา ค้ามนุษย์ ประวัติไม่ดีมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ถ้าในอนาคตมีประวัติไม่ดี นายกฯสั่งเปลี่ยนได้ มีอำนาจต่อรองทางการเมือง เพราะนายกฯมีอำนาจในการยุบสภาฯ เรื่องนี้คงไม่ไปโต้ตอบว่า ตกลงเราจะจับมือกับสีไหน หรือไม่มือจับสีไหน เป้าใหญ่ของเราคือการหาทางออกของประเทศ ตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกัน