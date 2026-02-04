กกต.แจงเรียก "ซีเค" ให้ข้อมูลซื้อเสียง ย้ำสอบหมดแม้ไม่ระบุพรรค ชี้ซื้อเสียงคำร้องไม่ถึง 10%

เลขาฯกกต. เผย ปมเรียก "ซีเค" ให้ข้อมูลซื้อเสียง ย้ำ ตรวจสอบหมดแม้ไม่ระบุพรรค ชี้ เรื่องซื้อเสียงมีคำร้องไม่ถึง 10%
วันนี้ (4ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวกรณีกกต.เรียกนายซีเค เจิง ซีอีโอและผู้บริหารของแพลตฟอร์ม Fastwork มาให้ข้อมูล เกี่ยวกับข้อความที่บอกว่ามีการซื้อเสียง นายแสวงกล่าวว่า ต้องอธิบายในหลักการก่อน ใครที่ให้ข้อมูลถึงความผิดพลาดของกกต.หรือใครที่ให้ข้อมูลถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เราเรียกมาสอบสวนทั้งหมด ทุกเหตุการณ์จะเรียกมาสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาบริหารจัดการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ใส่ร้ายกัน ซึ่งตอนนี้มีคนส่งข้อความมาระบุว่ามีพรรคการเมืองซื้อเสียง พรรคการเมืองจะซื้อเสียงไม่ได้ ต้องมาดูว่าพรรคการเมืองซื้อเสียงจริงหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนกัน ถึงจะไม่ระบุพรรคเรามีหน้าที่ตรวจสอบ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเรียกมาสอบสวน
ส่วนเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลการเบิกเงิน 250 ล้านบาทมาให้นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบมูลเหตุซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเขาทำธุรกิจอย่างอื่น ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่ก็ต้องตรวจสอบว่ามีเหตุที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งต้องตรวจสอบก่อน ก่อนที่จะไปกล่าวหาใคร และต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
เมื่อถามว่าการเรียกคนที่โพสต์ข้อความ เป็นการป้องปราม ความคึกคะนองบนโลกโซเชียลหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า วันนี้มีคำร้องเข้ามา 90 เรื่อง มีการร้องในเรื่องของการโพสต์ใส่ร้าย กว่า 80% แต่ซื้อเสียงไม่ถึง 10% ซึ่งช่วง3-4วันนี้ ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเป็นช่วงเฝ้าระวัง
ส่วนความคืบหน้าคดีบุกค้นบ้านหัวคะแนนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ตอนนี้กกต.สุราษฎร์ ได้เข้าไปทำงานเชิงรุกเพื่อดูว่ามีการจัดเตรียมอะไรหรือไม่ แต่เบื้องต้นตั้งสำนวนเป็นความปรากฏ ซึ่งต้องรอดูว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร