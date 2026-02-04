‘ทนายเอี้ยง เบอร์1 ’ลั่นรักชาติจริงต้องไม่โกง ขอแรงคนคอน เขต7 ส่งมือกฎหมายเข้าสภา เปลี่ยนการเมืองไทยให้โปร่งใส!

‘นิติศักดิ์ มีขวด’เปิดเวทีโค้งสุดท้าย อาสาท้าชนทุนสีเทา ฉะนักการเมืองเลวใช้เงินสกปรกซื้อเสียงแลกอำนาจ ทำลายอนาคตลูกหลาน ปลุกเขต 7 ใช้สิทธิเป็นใหญ่ในแผ่นดิน สั่งสอนการเมืองโกงในคูหา ขอแรงเมืองคอนส่งมือกฎหมายเข้าสภา
เมื่อวันที่ 3ก.พ. 68ที่ผ่านมา นายนิติศักดิ์ มีขวด ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 7 เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเวทีปราศรัยช่วงโค้งสุดท้าย ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยหาร ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยมีประชาชนมาร่วมฟังอย่างคับคั่ง
นายนิติศักดิ์กล่าวว่านับถอยหลังการเลือกตั้งมีเวลาแค่ 4วันแล้วประชาชนจะได้ผู้แทนเขต 7 คนใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนและจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำหน้าที่นำพาประเทศนี้ให้เจริญขึ้นไป การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก เพราะชี้วัดอนาคตของประเทศและลูกหลานว่าต่อไปจะอยู่แบบไหน จะอยู่แบบเดิมๆ คือเลือกเข้าไปก็ได้คนเดิมๆ รัฐมนตรีเดิมๆที่เป็นมาแล้วเกือบทุกกระทรวง เลือกไปแต่ละครั้ง รัฐมนตรีคนนี้ย้ายไปอีกกระทรวงหนึ่งแล้วย้ายไปอีกกระทรวงหนึ่ง สลับหมุนเวียนแบบนี้ งนั้นเราจึงไม่ต้องทน โดยเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อนำพาประเทศชาติ
นายนิติศักดิ์กล่าวว่าตนตัดสินใจลงเล่นการเมืองครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต จากที่ประกอบวิชาชีพทนายความ อยู่สภาทนายความเป็นทนายอาสาช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายไปด้วย มีหลายเหตุ หลายคดีมากที่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมนี้ บางคนไม่ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บางคนยากจนไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ้างทนายความ บางคนติดคุกทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยซ้ำ ตนอาสาช่วยเหลืออยู่หลายคดีและประสบความสำเร็จออกตามสื่อมากมาย เป็นการช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าได้เข้ามาเป็นสส.ก็สามารถทำหน้าที่ในสภาควบคู่กับทนายความได้ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขึ้น จึงเหตุผลที่ตนเบนเข็มมาลงสมัครสส.เขต7ครั้งนี้
“ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งมีการโจมตีทางการเมืองกันมากมาย บางพรรคบอกว่าให้เลือกพรรคที่รักชาติ พูดแบบนี้หมายความว่าคนอื่นไม่ได้รักชาติหรืออย่างไร ผมอยากบอกดังๆกับเขาว่าผมก็คนรักชาติเหมือนกัน เหมือนประชาชนที่อยู่ตรงนี้ท่านก็รักบ้านรักเมืองเหมือนกัน การเปิดเวที่ปราศรัยทำให้รู้ว่าคนที่ลงสมัครในเมืองคอนถ้าไม่รักบ้านเมืองจะมาปราศรัยทำไม เพราะเรารักในประชาธิปไตยจะได้รู้ว่าคนที่เสนอตัวมาเป็นผู้แทนในเขต7 มีวิสัยทัศน์ ทิศทางการเมืองแบบไหน เลือกเข้าไปแล้วเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้มั้ย หรือว่าเลือกไปแล้วอยู่เฉยๆไปรับใช้นายในสภา แล้วกินเงินเดือน แบ่งปันประโยชน์กัน เราจะเลือกคนแบบนั้นมั้ย เราต้องช่วยบอกเขาดังๆว่าคนที่รักชาติมันต้องไม่โกงชาตินั่นคือการรักชาติที่ถูกต้อง หากรักชาติแล้วโกงชาติ โกงแผ่นดินมันรักชาติมั้ย”
ทนายเอี้ยงกล่าวอีกว่าขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ จากที่เขาดูถูกปรามาศว่าเราสูญพันธุ์แล้ว คือจะไม่มีสส.อีกแล้วในภาคใต้ วันนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กับนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค อาสากลับมาทำพรรคอีกครั้ง เพื่อนำพาประเทศชาติ ตนเชื่อว่าประชาชนคิดเหมือนตนว่าสองคนนี้ คือเสาหลักของบ้านเมืองที่พึ่งพาได้และฝากอนาคตลูกหลานและอนาคตประเทศไว้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้
“ประชาธิปัตย์เป็นพรรคในตำนาน ไม่อย่างนั้นผู้เฒ่าจะบอกได้หรือว่าเป็นพรรคของผู้เฒ่า แม่เฒ่า เปิดมรดกที่พ่อเฒ่าเขียนพินัยกรรมไว้ให้ ไม่ได้มอบทรัพย์สินอะไรเลย นอกจากเขียนไว้ว่าฝาก“พรรคประชาธิปัตย์กับลูกหลาน”ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าพ่อเฒ่าเขาเล็งเห็น มีวิสัยทัศน์และเชื่อว่าพรรคการเมืองในประเทศนี้ที่เป็นสถาบันที่ฝากอนาคตลูกหลานไว้ได้ มีพรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์ แต่พอพรรคของพ่อเฒ่าสร้างกระแสกระหึ่ม พรรคอื่นพากันตกใจ ดูจากโซเชียลจะเห็นว่ามีการออกมาโจมตี เราช่วยตะโกนดังๆให้ไอ้ลูกหลานทรพีได้ยินว่า พวกเรารักพรรคประชาธิปัตย์ และจะสืบตำนานสร้างประวัติศาสตร์การเมืองใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการเลือกประชาธิปัตย์ยกเขตทั้งจังหวัดเพื่อให้นายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนำพาประเทศนี้อีกครั้ง “
นายนิติศักดิ์ยังขอโอกาสให้ตนได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเสียงของคนเขต 7ในสภา แก้ไขความทุกข์ร้อนปัญหาทุนสีเทาสแกมเมอร์ที่ดูดเงินให้ ปัญหาทุนสีเทาไม่ใช่มโนภาพ หรือโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมือง พวกเราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีควรทำเพื่ออนาคตของลูกหลาน หากปัญหาหมักหมมอย่างนี้ ถ้าเราจากโลกนี้ไปลูกหลานจะอยู่อย่างไร หลายคนฆ่าตัวตายหมดเนื้อหมดตัวเพราะกลุ่มสีเทาแต่ก็ยังไม่เลวร้ายเท่านักการเมืองที่ให้การสนับสนุนพวกนี้ มีการเอาเงินสีเทาเหล่านี้มาซื้อเสียง และปกป้องกลุ่มทุนสีเทา นักการเมืองแบบนี้ต้องล่าให้หมดอย่าเหลือไว้
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ตนตัดสินใจเล่นการเมือง เพราะเคยเป็นคนหนึ่งที่เลือกสส.และรู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองเหมือนกัน จากที่ลงพื้นที่บางคนบอกว่าเบื่อไม่รู้จะเลือกไปทำอะไร เลือกเสร็จก็เหมือนเดิม สัญญาไว้เลือกเสร็จก็หายหมด ไปเสวยสุขโกงกินแบ่งผลประโยชน์กัน หลายคนบอกจะไม่เลือกแล้ว ตนก็คิดแบบนี้ แต่หลังจากที่นายอภิสิทธิ์กลับมาทำให้มีความหวังว่าประเทศนี้มันต้องดีขึ้น ตนเชื่อว่าประชาชนจะเล็งเห็นในอนาคตได้ว่าถ้าพรรคกลับมาประเทศไทยจะดีขึ้น
“นักการเมืองคนเดิมๆที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นรัฐมนตรี เชื่อหรือไม่ว่าประเทศนี้มี 20 กระทรวง บางคนเป็น25 กระทรวงแล้ว ไม่ว่าใครจะเป็นนายกฯ กูก็เป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิม เก่งเหลือเกินทำเป็นทุกกระทรวง ถ้าเป็นแบบนั้นประเทศเจริญไปนานแล้ว แต่ผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะไม่ได้กระแสคนรักแบบนี้ ถ้าพรรคเดิมๆรัฐมนตรีเดิมๆบริหารประเทศดี ไม่ได้เฮงซวยแบบนี้ เราเริ่มวันนี้เพื่ออนาคตลูกหลานเรา อย่าเห็นแก่เงินสแกมเมอร์ที่หลอกเงินพวกเรา ปีหนึ่งเป็น 1แสนล้าน มันเอาเศษเงินมาให้สส.เลวๆ มาซื้อเสียงให้กลับมาเป็นสส. แล้วไปดูแลผลประโยชน์ให้พวกมัน”
ทนายเอี้ยงยังได้ขอบคุณประชาชนที่มาฟังกันมากมาย เพื่อรับรู้จุดยืนของผู้สมัคร เราเบื่อหน่าย และหันหลังให้การเมืองไม่ได้ ตราบใดที่ประเทศนี้ยังมีการเลือกตั้ง ถ้าเราเบื่อไม่สนใจประเทศชาติ ไม่สนใจอนาคตลูกหลาน เรารับเบี้ยแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมัน รู้หรือไม่นักการเมืองเวลามาแจกเงินให้คนละ 1-2พันในการซื้อเสียง แต่ไม่พัฒนาบ้านเมือง เอาโครงการไปแบ่งกัน พวกเขารวยเอาๆ แต่ละคนรวยร้อยล้านสองร้อยล้าน เขาบอกว่ามึงยุ่งอะไร กูซื้อเข้ามาแล้ว 2 พันนั่งเฉยๆ อีก 4ปีจะให้อีก 2 พัน ผมไม่ติดขัดใครซื้อเสียงก็รับไว้ แต่สั่งสอนมันอย่าเลือกเข้ามา เพราะในการเลือกตั้งประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
“วันที่8ก ก.พ.นี้ จำให้แม่นเราต้องสั่งสอนนักการเมืองเลวๆ เลือก ทนายเอี้ยงและนายอภิสิทธิ์เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วจะไม่ผิดหวังกับพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคนี้ บอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าผมได้รับเลือกเป็นสส. จะไม่ทิ้งประชาชน จะอยู่เคียงข้างทำงานตลอดไป ถ้าผมได้แล้วไม่สนใจประชาชนอีก 4 ปีข้างหน้าไม่ต้องเลือก นี่คือคำสัญญาที่จะจากใจผู้ชายคนนี้ ถ้าเชื่อมั่นมือกฏหมายที่ชื่อว่า”ทนายเอี้ยง“ ’ นิติศักดิ์ มีขวด‘ เลือกไปเป็นสส.เขต7 ทุกคะแนนเสียงจะไม่สูญเปล่า ผมจะทำงานตอบแทนให้สมกับที่เลือกผมนี่คือคำสัญญาของนักกฎหมายคนนี้”ทนายเอี้ยงกล่าวทิ้งท้าย