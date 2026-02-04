ภท.เปิดเวทีใหญ่ศูนย์สิริกิติ์ 6 ก.พ. "อนุทิน" นำทีมปิดโค้งสุดท้าย ชูภท.ได้มืออาชีพพลิกโฉมศก.ฝ่าวิกฤตโลก

6 ก.พ.นี้ ! ภูมิใจไทย จัดทัพใหญ่เวที ศูนย์ฯ สิริกิติ์ "อนุทิน" นำปราศรัยปิดโค้งสุดท้าย "เลือกพรรคภูมิใจไทย ได้มืออาชีพ พลิกโฉมเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโลก"
วันนี้ (4ก.พ.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย แม่ทัพหาเสียง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทย จะจัดการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป จะมีการถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊ก และยูทูบ พรรคภูมิใจไทย
.
การปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารมืออาชีพ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย
.
การปราศรัยใหญ่ พรรคภูมิใจไทย ครั้งนี้ จะนำเสนอให้เห็นว่า "เลือกพรรคภูมิใจไทย ได้มืออาชีพ พลิกโฉมเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโลก"