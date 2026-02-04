”แสวง“ ขอมั่นใจ 8 ก.พ.ไม่พลาดซ้ำ สอบทุกความผิดพลาดไม่พบใส่บัตรกรอกไม่ครบ เข้มติดเอกสารผู้สมัคร

เลขาฯกกต. ขอปชช.มั่นใจเลือกตั้ง 8 ก.พ. ไม่ซ้ำรอยเลือกตั้งล่วงหน้า เหตุหน่วยเล็ก ไม่มีต้องจ่าหน้าซอง ยันตรวจทุกความผิดพลาดที่ถูกพูดถึง ย้ำยังไม่พบซองใส่บัตรกรอกไม่ครบถ้วน สั่ง กกต.จว.เข้มตรวจสอบติดเอกสารผู้สมัคร สส.ครบทุกหน่วย หายติดซ้ำเช้าก่อนเปิดหีบ
วันนี้ (4 ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ว่า ส่วนตัวอยากให้เชื่อมั่นการแข่งขัน ทั้งตัวระบบ ผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในกรอบและกรรมการ ซึ่งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ รูปแบบการเลือกตั้งจะเป็นคนละแบบกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่มีคนจาก 400 เขตไปรวมกันอยู่ที่เดียว บางจุดมีคนมากถึง 50,000 - 60,000 คน และยังมีการนำบัตรเลือกตั้งใส่ซองและจ่าหน้าซองด้วย แต่การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะไม่มีเรื่องเหล่านี้แล้ว และในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เฉลี่ยประมาณ 500 คนบวกลบ ใน 100,00 หน่วยเลือกตั้ง มั่นใจจะไม่มีประเด็นเหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่แล้ว
นายแสวง กล่าวอีกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนตัวเห็นว่า ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร ซึ่งในความผิดพลาดได้มีการตรวจสอบ โดยเมื่อวานนี้ (3 ก.พ.) พรรคประชาชนก็ได้มีหนังสือสอบถามเข้ามา 2 เรื่อง คือเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีที่ไม่มีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของพรรค และการจ่าหน้าซองผิดพลาดจะส่งถึงหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ ส่วนที่เป็นข่าวและมีการกล่าวอ้างในขณะนี้ ก็ได้มีการตรวจสอบอยู่แล้ว ว่าใครพูดที่ไหน อย่างไร และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปขอข้อมูลจากรายงานบันทึกเหตุการณ์ในหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงได้ตรวจสอบว่า เกิดเหตุอะไรขึ้นในหน่วยเลือกตั้งอีกหรือไม่
ส่วน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์สำนักงานก็ได้มีการสรุปโดยเรื่องใหญ่ๆ ที่คนให้ความสนใจ คือ เรื่องการจ่าหน้าซอง และการปิดป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส. ที่พบว่ามีความผิดพลาดหลายที่ แต่เมื่อไปดูสิ่งที่พรรคประชาชนเสนอมา พบว่า มีการแจ้งที่จังหวัดชลบุรีเพียงแค่ที่เดียว
สำหรับประเด็นอื่นๆที่พรรคการเมืองหรือคนอื่นพูดในขณะนี้ กำลังจะไปขอข้อมูลว่าเหตุเกิดขึ้นที่ใดบ้าง ในส่วนของสำนักงาน กกต. ก็ได้สั่งให้สำนักงาน กกต.ทุกจังหวัด ส่งรายงานจากบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วย ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น และมีคนทักท้วง ซึ่ง ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ทุกหน่วยที่เกิดขึ้น
"กรณีจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้ง ที่คนกังวลเรื่องรหัสเขตเลือกตั้ง ซึ่งเดิม กกต. ออกแบบไว้ ไม่ได้มีรหัสเขตเลือกตั้ง เพราะมีเพียงระบุข้อมูลจังหวัดและเขตก็จัดส่งถึงอยู่แล้ว แต่ทางไปรษณีย์ มาทำงานร่วมกับ กกต. และเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง มีความคุ้นเคยกับรหัส จึงเสนอให้เพิ่มรหัสเข้ามา โดยส่วนนี้เป็นการทำงานของไปรษณีย์ จึงไม่ได้มีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ แต่อยากย้ำว่าเพียงแค่มีข้อมูลจังหวัดและเขต ก็ส่งถึงแน่นอน และรหัสเขตเลือกตั้ง ก็มีกระบวนการตรวจสอบ คนที่รู้ก็ คือ กปน. และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่รู้พร้อมกัน หากพบว่าไม่ตรงผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะต้องทักท้วง ขณะเดียวกัน หลังปิดหีบก็ยังมีการตรวจสอบว่าทุกซองมีการระบุข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งจากรายงานที่ได้รับ ไม่พบว่า มีซองไหนที่กรอกข้อมูลไม่ครบทั้ง 3 รายการ "
ส่วนกรณีที่มีการกำชับไปยัง ผอ.กกต. จังหวัด ให้เตรียมพร้อมและรายงานกลับมายังสำนักงาน เพื่อเป็นการรับมือกับกระแสดรามาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า จริง ๆ เรื่องพวกนี้ไม่กระทบกับสาระสำคัญของการเลือกตั้ง เหมือนกรณีประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดหน้าหน่วย จะบอกว่าไม่กระทบเลยก็ไม่ได้ มีแต่มีช่องทางให้ได้ศึกษาได้ศึกษาว่าผู้สมัครแต่ละเขตมีใครบ้าง ทั้งช่องทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เว็บไซต์สำนักงาน กกต. จังหวัด และเว็บไซต์สำนักงาน กกต. โดยประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดหน้าหน่วยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วย แต่เพื่อความสบายใจ ก็ได้ย้ำให้ทุกจังหวัด แจ้งไปยังกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. ว่า ในช่วงของการจัดหน่วยเลือกตั้งให้ติดประกาศหน้าหน่วยเพื่อรับประกันว่าได้ดำเนินการแล้ว แต่หากในวันรุ่งขึ้นประกาศหาย จากเหตุอะไรก็แล้วแต่ เช่น ลมพัด เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการแก้ไขในช่วงเช้าก่อนเปิดหน่วยอีกครั้ง
นายแสวง ยังกล่าวถึงการคัดแยกบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ว่า ที่ได้รับแจ้งจากกงสุลคือเราจัดสถานที่เลือกตั้งไว้ 95 แห่ง ตอนนี้ได้รับบัตรเลือกตั้งกลับเข้ามาในประเทศแล้ว 86 แห่ง คิดว่าเป็นประมาณร้อยละ 90 และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันต่อการคัดแยกบัตรและส่งไปยังเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ากับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะเดินทางไปพร้อมกัน