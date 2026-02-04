“อนุทิน” โวนาทีนี้ไม่มีใครเหนือผม เข้าใจคนชายแดนเหน็บ ขอเป็นรบ. 1 ปีไม่ผ่านพร้อมให้พิพากษา

"หัวหน้าหนู" ลั่นนาทีนี้ไม่มีใครเหนือผม เข้าใจคนชายแดน เหน็บไม่เคยถามมีทหารไว้ทำไม ขอเป็นรัฐบาล 4 ปี ถ้า 1 ปีทดลองไม่ผ่าน พร้อมให้ปชช.พิพากษา
วันที่ (4 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วย นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ เขต 7 หาเสียง
นายอนุทิน กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า มาศรีสะเกษกี่ครั้งพี่น้องไม่เคยทำให้ผิดหวัง ศึกศรีสะเกษแต่ละครั้งมันหนักขนาดหนักแท้ แต่ไม่ว่าจะหนักขนาดไหน รุกขนาดไหนสุดท้ายพี่น้องศรีสะเกษให้พรรคภูมิใจไทยประกาศชัยชนะ
“ยังจำเสียงปืนใหญ่ได้ไหม ณ วินาทีนี้คนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเข้าใจหัวจิต หัวใจพี่น้องประชาชน ไม่ได้คุย ไม่มีใครเหนือผมแน่นอน ผมมาตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นนายกฯ ผมมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเป็นฝ่ายค้านที่อยู่นอกรัฐบาลก็มา มาดูแลพี่น้องตั้งแต่บุรีรัมย์ยันอุบลราชธานี เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดการเผชิญหน้ากันอีกเมื่อไหร่ เราห้ามไม่ได้ แต่สิ่งที่เรามั่นใจคือเราไม่เคยเป็นรุกรานเขาก่อน เราทำหน้าที่เพียงแต่ว่าอย่ามายุ่งบ้านของเรา แต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุที่มันจะต้องเผชิญหน้ากัน พี่น้องต้องการคนที่มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล ต้องตัดสินใจในเรื่องของการสู้รบ การรับมือ ที่เข้าใจหรือต้องมานั่งฝึกงานใหม่ ฉะนั้นถ้าเกิดผมได้อยู่เป็นรัฐบาล ถ้ามีการเผชิญหน้าพี่น้องสบายใจได้ว่าเผชิญหน้าเมื่อไหร่ชนะแน่นอน คำว่าแพ้ไม่มี”นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้ไม่ได้รบมาเดือนกว่าแล้ว แต่สิ่งของ อาวุธ ที่เราได้ใช้ไปในการป้องกันประเทศและชายแดนของเรา เติมเต็มกลับมาหมดแล้ว ขอให้พี่น้องมั่นใจว่าประเทศของเราจะปลอดภัย ถ้าพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจและถ้าทำไม่ได้ตนให้พี่น้องพิพากษาตน 3 เดือนที่ผ่านมาพี่น้องเห็นแล้วทำได้ขนาดนี้ ขออีก 4 ปีเท่านั้น แล้วหมด 1 ปีจะให้พี่น้องมาดูว่าผ่านทดลองงานหรือเปล่า ถ้าพี่น้องบอกไม่ผ่าน ตนก็ไป ตนไม่อยู่หรอก อยู่แล้วไม่ได้รับความศรัทธาจากพี่น้องประชาชน
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า พรรคภูมิใจไทยอย่างน้อยเป็นพรรคที่คนที่เราสู้รบอยู่ ไม่อยากให้เป็นรัฐบาล พี่น้องจะให้พรรคที่เขาอยากให้เป็นรัฐบาลหรือ เขาไม่อยากให้เราเป็นรัฐบาลมาดูแลประเทศให้พี่น้องวันนี้ พรรคภูมิใจไทยไม่เคยถามว่าทหารมีไว้ทำไม พรรคภูมิใจไทยมีแต่บอกว่าเชื่อมั่นในฝีมือทหารสนับสนุนทหารเต็มที่ เพราะทหารไทยจะนำชัยชนะกลับมาให้กับประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีเรื่องอื่น ดังนั้นพี่น้องคิดเอาก็แล้วกัน นโยบายอื่นๆ ตรงนี้ปล่อยเป็นหน้าที่พวกตน พี่น้องไม่ต้องกังวล ตนต้องเข้าไปทำอยู่แล้ว แต่สิ่งที่พี่น้องช่วยตัดสินใจคือคนที่จะมาบริหารประเทศ ตนมั่นใจว่าพวกตนทำได้หมด ขอให้พี่น้องมั่นใจและมอบความไว้วางใจให้กับพวกเรา เลือกพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัดจะได้ไม่มีการขัดแข้งขัดขากันเหมือนเมื่อก่อน จะได้ช่วยกันทำงานเพื่อศรีสะเกษและเพื่อประเทศไทย