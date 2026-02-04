“แสวง” แจงถอนชื่อ 28 ผู้สมัคร สส.ไม่กระทบเลือกตั้ง เหตุเป็นแบบบัญชีรายชื่อ เลื่อนลำดับแทนได้

“แสวง” เผยสั่งถอนชื่อ 28 ผู้สมัคร สส.ไม่กระทบเลือกตั้ง เหตุเป็นแบบบัญชีรายชื่อ สามารถเลื่อนลำดับแทนได้หากศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิไม่ทัน
วันนี้ ( 4 ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการที่ กกต.มีมติส่งศาลฎีกาถอนชื่อ 28 ผู้สมัคร สส.ที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ว่า ผู้ที่ กกต.เสนอให้ถอนชื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ไปเลือกตั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมให้เขาได้ชี้แจง ทำให้เวลาเนิ่นนานมา และ กกต.พึ่งมามีมติ แต่ผู้สมัครทั้งหมดนี้เป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ มีอยู่หลายพรรคคละกันไป ถ้าหากศาลฎีกาตัดสินไม่ทันในวันที่ 8 ก.พ.ก็ไม่ได้กระทบเหมือนแบบแบ่งเขต เพราะสามารถเลื่อนลำดับผู้ที่อยู่ในบัญชีขึ้นมาแทนได้อยู่แล้ว