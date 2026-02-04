"เต้ พระราม7" ส่องานเข้า กกต.ส่งหนังสือเตือนพรรค หาเสียงด้วยนโยบายที่เป็นไปไม่ได้ ผิดกฎหมาย

"พี่เต้" ส่อผิด กกต.ส่งหนังสือเตือนพรรคทางเลือกใหม่ ปมปล่อย "มงคลกิตติ์" ชูนโยบายเปลี่ยนโลก เป็นไปไม่ได้ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่สอบเพิ่ม
วันนี้ ( 4 ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.กล่าวกรณีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ในฐานะแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี หาเสียงโดยชูนโยบายเปลี่ยนโลก เช่น จูราสิค พาร์ค ไดโนเสาร์มีชีวิต เที่ยวอาบอบนวดคนละครึ่ง รวมถึงการซื้อทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฯลฯ และได้ส่งนโยบายต่อ กกต.ตรวจสอบตามมาตรา 57 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า นโยบายดังกล่าวพรรคได้ส่งมาหลังจากวันที่ 19 ม.ค.ที่กกตกำหนดให้ทุกพรรคต้องส่งนโยบายที่ใช้จ่ายเงินมาให้ตรวจสอบ โดยนโยบายดังกล่าวเป็น 1 ใน 32 นโยบายที่พรรคเสนอ ซึ่ง กกต. และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายบางอย่างของพรรคที่มีการหาเสียงต่อสาธารณะอาจจะผิดกฎหมาย หรือเป็นไปไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงพรรคต้นสังกัดคือพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบว่านโยบายใดบ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมาย