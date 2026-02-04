“กิตพล” ผู้สมัคร สส.เขต 21 กทม.ขึ้นรถขยะดัดแปลงหาเสียง ชูนโยบาย เลิกทนกลิ่นขยะ ดันโครงการ “โรงงานขยะระบบปิด” แก้ปัญกายั่งยืน

วันนี้(4 ก.พ.)นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ผู้สมัครสส.กทม.เขต21 ประเวศ-สะพานสูง หมายเลข14 พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นรถแห่โค้งสุดท้ายด้วยรถเก็บขนมูลฝอยแปลงโฉมเป็นรถหาเสียงนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาขยะด้วยคนทำเป็น “ปิดกลิ่น ปิดมลพิษ ปิด PM2.5” พร้อมใช้ประสบการณ์ ส.ก.กว่า20ปีเร่งผลักดันทุกนโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชนชาวประเวศและกรุงเทพมหานคร
นายกิตพล กล่าวว่า การเลือกใช้รถขยะเป็นสัญลักษณ์สะท้อนว่า ปัญหาขยะคือเรื่องใกล้ตัวที่สัมผัสมาทั้งชีวิต พื้นที่เขตประเวศเป็นที่ตั้งของศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการให้ทันกันการเติบโตเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น คุณภาพชีวิตของประชาชนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหากลิ่นขยะจากศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ตนเองพร้อมใช้ประสบการณ์และความเข้าใจนี้ เข้าไปปรับปรุงระบบจัดการตั้งแต่ขยะจากครัวเรือนไปจนถึงโรงงานและแก้ไขให้เป็น ”โรงงานขยะระบบปิด” เป็นนโยบายระดับชาติ เพราะการบริหารจัดการขยะ เป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ปัญหาขยะ ไม่ใช่แค่คนประเวศ มันคือปัญหาของคนทั้งประเทศ ที่ต้องแก้ไข
“ตนเป็นคนประเวศ เกิดและเติบโตที่นี่ เห็นปัญหาภูเขาขยะและกลิ่นเหม็นมาตลอดชีวิต ไม่อยากให้ลูกหลานของเรา ต้องโตมากับกลิ่นขยะอีกต่อไป แนวทางที่เสนอ คือ
การจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะระบบปิด เพื่อ ปิดกลิ่น ปิดมลพิษ ลดฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ไม่ผลักภาระให้ชุมชน นี่ไม่ใช่แค่โครงการท้องถิ่น แต่ต้องผลักดันให้เป็น นโยบายระดับรัฐบาล เพื่อให้การแก้ปัญหามีงบประมาณ มีมาตรฐาน และทำได้จริงทั้งระบบจึงขออาสาใช้ประสบการณ์ ใช้ความผูกพันกับพื้นที่ และใช้ตำแหน่งผู้แทนผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม”นายกิตพล กล่าวย้ำ