“รังรอง เข็มทอง”โอกาสใหม่ เขย่า เขต 5 สมุทรปราการ ชู นโยบายแก้ปากท้อง “หยุดหนี้–สวัสดิการถึงมือประชาชน” ปั้นคะแนนธรรมชาติ ปากต่อปาก ลุ้นล้มช้าง

วันนี้(4 ก.พ.)บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ทวีความคึกคักและน่าจับตาอย่างต่อเนื่อง เมื่อชื่อของ “รังรอง เข็มทอง” ผู้สมัคร สส. เบอร์ 8 พรรคโอกาสใหม่ ถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะผู้สมัครหน้าใหม่ที่กำลังสร้างกระแสจากการลงพื้นที่อย่างจริงจัง โดยตลอดช่วงการหาเสียงที่ผ่านมา รังรองเลือกใช้วิธี “เดินเข้าหาประชาชน” เป็นหลัก ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ แพรกษาใหม่ ไปจนถึงศีรษะจระเข้น้อย ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตา และเปิดพื้นที่พูดคุยสะท้อนปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งประเด็นที่ถูกรับฟังมากที่สุด คือเรื่องหนี้ครัวเรือน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น โอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองของสมุทรปราการ รังรองนำข้อมูลเหล่านี้มาสื่อสารเป็นแนวนโยบายที่เน้นการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ และสอดคล้องกับชีวิตคนทำงาน
ทั้งนี้ รังรองได้ชูนโยบาย “หยุดหนี้ หนีจน” เพื่อลดภาระประชาชนที่ติดกับดักหนี้เรื้อรัง การผลักดัน สวัสดิการพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนควรเข้าถึงได้ นโยบายการศึกษา สนับสนุนกระเป๋าเงินออนไลน์ 300 บาท สำหรับคนวัยเรียน ช่วยลดภาระผู้ปกครอง และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนตรงกันว่า นางรังรองเป็นผู้สมัครที่สื่อสารตรงไปตรงมา เข้าใจปัญหาคนทำงาน และให้ความสำคัญกับการรับฟังมากกว่าการปราศรัยบนเวทีใหญ่ ส่งผลให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากในหลายชุมชน ทำให้ชื่อของผู้สมัครเบอร์ 8 ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในเขต 5 พื้นที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ