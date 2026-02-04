‘ภูมิพัฒน์’ วางหมากดอนเมืองสู่แลนด์มาร์คท่องเที่ยว ดึงนักท่องเที่ยวละลายเงินบาท หวังเม็ดเงินสะพัดหนุนเศรษฐกิจฐานราก

‘ภูมิพัฒน์’ วางหมากดอนเมืองสู่แลนด์มาร์คท่องเที่ยว ดึงนักท่องเที่ยวผ่านสนามบิน ปั้นตลาดน้ำ–OTOP–รถรับส่ง เชื่อมท่องเที่ยวครบวงจร “ละลายเงินบาท” ก่อนกลับประเทศ ชี้เม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียน สร้างรายได้ถึงชุมชนฐานราก
นายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 10 (ดอนเมือง) เปิดเผยถึงบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาได้เดินเท้าพบปะประชาชนในเขตดอนเมืองอย่างต่อเนื่อง และได้รับเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เกือบทุกครัวเรือนว่า ต้องการเห็นผู้แทนที่สามารถ “ยกระดับคุณภาพชีวิตคนดอนเมืองอย่างยั่งยืน” พร้อมมีการวางแผนรองรับอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
นายภูมิพัฒน์ ระบุว่า ดอนเมืองมีศักยภาพโดดเด่นกว่าหลายพื้นที่ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ สนามบินดอนเมือง ซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าล้านคนต่อปี หากสามารถออกแบบระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดึงเงินจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้มาจับจ่ายใช้สอยก่อนเดินทางกลับประเทศ จะทำให้เกิดเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนลงสู่ประชาชนในเขตดอนเมืองโดยตรง
“แนวคิดหลักคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ผ่านดอนเมือง แต่ต้องแวะใช้เงิน ละลายเงินบาทในพื้นที่ของเรา” นายภูมิพัฒน์ กล่าว
ดัน 3 โครงการหลัก ปั้นดอนเมืองเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว–เศรษฐกิจชุมชน
1. ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ดอนเมือง ผลักดันการปรับปรุงพื้นที่ สถานีรถไฟดอนเมือง ด้วยการรีโนเวตให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และจัดสรรพื้นที่สำหรับของดีเขตดอนเมือง ทั้งอาหาร ของฝาก สินค้าชุมชน และของที่ระลึก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
2. Shuttle Bus เชื่อมจุดท่องเที่ยว–สตรีทฟู้ด เสนอให้มีรถ Shuttle Bus ขนาดเล็ก รับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปยังแหล่งท่องเที่ยว วัดวาอาราม แหล่งช้อปปิ้ง และสตรีทฟู้ดชื่อดังในเขตดอนเมือง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3. สร้าง “ตลาดน้ำวัดดอนเมือง” แลนด์มาร์คใหม่ฝั่งเหนือ กทม.ผลักดันการพัฒนา “ตลาดน้ำวัดดอนเมือง” บริเวณริม คลองเปรมประชากร ด้านหลัง วัดดอนเมือง โดยปรับปรุงคุณภาพน้ำ จัดระเบียบพื้นที่ และตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่รองรับทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย
โครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ประชาชนริมคลองทั้งสองฝั่ง รวมถึงพ่อค้าแม่ขายชาวดอนเมือง เข้ามาค้าขายสินค้าอาหาร ของฝาก และของที่ระลึก ภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
นายภูมิพัฒน์ กล่าวย้ำว่า หากโครงการตลาดน้ำเกิดขึ้นจริง จะไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านสนามบินดอนเมืองเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
“สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง พรรคเพื่อไทยขอโอกาสให้ ‘โฟล์ค’ ได้ผลักดันโครงการเหล่านี้ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวดอนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม” นายภูมิพัฒน์ กล่าว