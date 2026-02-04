"ทวี" ลั่นเอาจริงปราบยาเสพติด คุมเข้มกระท่อม-กัญชา ชี้ยังมีปัญญาก็ไม่มีทางที่จะมีสันติภาพ สันติสุข

หน.พรรคประชาชาติ ย้ำเอาจริงปราบยาเสพติด พร้อมเดินหน้าคุมเข้ม 'กระท่อม-กัญชา' ทำร้ายประชาชน บอกยังมีปัญญาก็ไม่มีทางที่จะมีสันติภาพ สันติสุขได้
วันนี้( 4 ก.พ2569 )พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรรคประชาชาติ และแคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชาติ เผยว่า นโยบายสำคัญของพรรคประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญมาก ก็คือเรื่องของยาเสพติด ที่ต้องเอาจริงเอาจัง เพราะถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายสังคม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหลังจากที่ได้เดินทางไปมาเลเซีย เพื่อพูดคุยกับหัวหน้าสันติบาลรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พบว่ามีความเป็นห่วง เพราะเขามองว่าพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก และอ.ตากใบ เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด จนมองว่าเป็นเมืองหลวงของยาไอซ์ ซึ่งน่าอับอายมาก
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ยาเสพติดเหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้ามาจากสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อนำกบดานไว้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชื่อว่ามีผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ซึ่งนำเงินที่ได้มาจากการทำร้ายพี่น้องประชาชน เอามาเล่นการเมืองอีกรอบ เป็นที่น่าเป็นห่วงมาก ซึ่งหากตนและพรรคประชาชาติ เข้าไปก็จะต้องดำเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยใช้กลไกเรื่องการฟอกเงินจัดการให้เรียบร้อย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ผลกระทบของยาเสพติด นอกจากเกิดปัญหาจากพื้นที่ชายแดน จนถึงขั้นที่มาเลเซีย จะสร้างรั้วกั้นพรมแดนเพื่อป้องกันยยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งพรรคประชาชาติ ก็มีแนวทางที่จะต้องบริหารพื้นที่ กวาดล้างยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านว่าจะไม่เป็นแหล่งยาเสพติดที่ทำลายคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง 2 ประเทศอีก
"ยาเสพติดเป็นเรื่องร้ายแรง ถ้าพื้นที่ไหนมียาเสพติดระบาด ก็ไม่มีทางที่จะมีสันติภาพ สันติสุขได้ เราต้องแก้ไขจริงจัง ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นรมว.ยุติธรรม ก็ผลักดันให้มีข้อห้ามเรื่องการเร่ขายกระท่อมว่าทำไม่ได้ ต้องห่างจากสถานศึกษา เพราะมอมเมาเยาวชน ซึ่งคนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือ ถ้ากลับเป็นรัฐบาล กระท่อม-กัญชา ต้องกลับเป็นยาเสพติด ต้องกวาดล้างจริงจัง ยึดทรัพย์ ส่วนผู้เสพ ก็ต้องมีกระบวนการบำบัดที่เหมาะสม" พ.ต.อ.ทวี กล่าว