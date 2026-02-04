ป.ป.ช.ชี้มูล "ชัยทิพย์" ผู้สมัครสส.กธ. ฟันผิดจริยธรรมร้ายแรงเล่นพนันในสภา ส่งศาลฎีกาเชือด

ป.ป.ช.ชี้มูล "ชัยทิพย์" ผู้สมัคร สส. กล้าธรรม จ.ราชบุรี ฟันผิดจริยธรรมร้ายแรง เล่นพนันในอาคารรัฐสภา ส่งศาลฎีกาเชือด
วันนี้ (4 ก.พ.) รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลกรณีนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีตสส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกกล่าวหาลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในห้องทำงาน สส. (อาคารรัฐสภา) อันเป็นความผิดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
สำหรับการไต่สวนพยาน 2 ราย ในกรณีนี้พบว่าบ่ายวันที่ 11 ม.ค. 2566 พยานเดินกลับมาที่ห้องทำงาน (ห้อง5083 ชั้นห้า อาคารรัฐสภา) และเปิดประตูเจอนายชัยทิพย์กับพวกรวม 4 คนนั่งล้อมวงในโต๊ะสี่เหลี่ยมในมือมีไพ่ถืออยู่และมีชิปวางบนโต๊ะ และเป็นช่วงเวลราชการ
รายงานข่าวแจ้งว่า พยานที่มาให้การนั้น ไม่ปรากฏว่าพยานโกรธเคืองกับนายชัยทิพย์มาก่อนและยังให้การสอดรับภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดิทัศน์ ส่วนพยานอีกคนหนึ่งให้การทำนองเดียวกันว่าเคยเจอนายชัยทิพย์กับพวกเล่นไพ่ในห้องนี้ สนับสนุนคำให้การของพยานรายเเรกมีน้ำหนักขึ้น เจือสมกับที่นายชัยทิพย์ให้การเป็นเอกสารว่า วันเวลาในที่เกิดเหตุ ตนได้เล่นไพ่สามกองจริง
รายงานข่าวแจ้งว่า สรุปข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันที่11มค.2566 เวลา 13.35 - 16.00 น.นายชัยทิพย์กับพวกร่วมกันเล่นไพ่ในสถานที่ข้างต้น โดยไพ่สามกองใช้ชิปสำหรับการเล่นพนันและเตรียมโต๊ะสี่เหลี่ยมที่มีลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เล่นพนันโดยเฉพาะ โดยปกติชิปใช้เเพร่หลายและยอมรับในสากลว่าชิปเป็นสิ่งใช้เเทนเงิน ทรัพย์สิน ตามบ่อนพนัน คาสิโน พฤติการณ์ที่เตรียมโต๊ะและชิปเข้าใจได้ว่ามีการใช้ชิปกำหนดมูลค่าเงิน ทรัพย์สินกัน น่าเชื่อว่าการเล่นไพ่ดังกล่าวเป็นการพนันเอาทรัพย์สินกัน และตามพรบ.พนัน มาตรา5 ระบุว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นพนันเอาเงิน ทรัพย์สินแก่กัน สันนิษฐานว่าผู้นั้นพนันเอาเงิน ทรัพย์สิน
รายงานข่าวแจ้งว่า นายชัยทิพย์ไม่ได้สืบพยานหักล้างและชี้แจงยอมรับว่า อยู่ในวงและร่วมเล่นไพ่จริง เเต่อ้างว่าไม่ได้พนันเอาทรัพย์สินกัน จึงวินิจฉัยได้ว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่รักษากฎหมาย กรอบศีลธรรมอันดี และการเล่นไพ่ในห้องทำงานของสส.ในสถานที่และเวลาราชการนั้น การกระทำดังกล่าวไม่ได้รักษาเกียรติภูมิของประเทศและสส.ไม่เคารพสถานที่ ไม่สำรวมกริยาวาจาในรัฐสภา ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การดำรงตำแเหน่งสส.อันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงฯ ข้อ12 และข้อ17 พิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว ถือว่ามีลักษณะร้ายเเรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 27 วรรคสอง
รายงานข่าวแจ้งว่า นายชัยทิพย์อ้างว่าได้ลาออกจากสส.เเล้ว (ลาออกวันที่ 2 มีค.2566) ดังนั้นสมาชิกภาพสส. จึงสิ้นสุดลงและไม่อยู่ในบังคับของมาตราฐานจริยธรรมฯ สำนักงานปปช.จึงไม่มีอำนาจพิจารณานั้น เห็นว่าสส.มีสถานะเป็นผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองตามพรป.ปปช.จึงอยู่ในอำนาจบังคับมาตรฐานทางจริยธรรมฯ เพราะขณะเกิดเหตุนายชัยทิพย์เป็น สส. โดยคณะกรรมการปปช. ชี้มูลว่า การกระทำดังกล่าวของนายชัยทิพย์เป็นความผิดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และส่งเรื่องดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามพรป ป.ป.ช. มาตรา 87 ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยทิพย์เคยเป็น สส. ราชบุรี 2 สมัย โดยช่วงที่กระทำผิดนั้น นายชัยทิพย์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ และการเลือกตั้ง สส.วันที่ 8 ก.พ.นี้ พบว่า นายชัยทิพย์ลงสมัคร สส.ราชบุรี เขต 5 พรรคกล้าธรรม.