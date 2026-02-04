"ช้างพลายเอกสิทธิ์" ต้อนรับ "หน.เอกสิทธิ์" นำทัพปวงชนไทยหาเสียงสุรินทร์ ลั่นดูแลคนไทยเสมอภาคทั้งประเทศ

สุรินทร์จัดใหญ่!! ช้างพลายเอกสิทธิ์ ต้อนรับ “หัวหน้าเอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” สมาคมคนตาบอดนับพันทะลักเวทีปราศรัย ลั่น พรรคของคนไทยดูแลเสมอภาคทั้งประเทศ
พรรคปวงชนไทย นำโดย นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย แคนดิเดตนายกฯและผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 23 จัดปราศรัยใหญ่ ณ บริเวณศูนย์คนพิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเสนอนโนบายในการพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ชาวสุรินทร์ทั้ง 17 อำเภอในทุกมิติ ทั้งด้านการเกษตร ปุ๋ยปวงชน ห้องเย็นชุมชน เพื่อช่วยเรื่องผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มรายได้ทันที จบมาไม่ตกงาน เพิ่มอัตราการจ้างงาน สวัสดิการด้านสาธารณสุข รวมถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ในการนี้ชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยนายเชิดชัย สังเกตุกิจ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ และรักษาการนายกสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ซึ่งเป็นผู้สมัครสส. แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 15 พรรคปวงชนไทย นำคณะชาวสมาคมคนตาบอดร่วมพันคน พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.พรรคปวงชนไทย จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 ถึงเขต 8 ได้นำช้างพลายเอกสิทธิ์ ซึ่งเป็นช้างพลายที่มีความสง่างามและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ มาต้อนรับนายเอกสิทธิ์ และคณะพรรคปวงชนไทย นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์และเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ “นายเอกสิทธิ์” มีชื่อพ้องคล้องกันกับ “ช้างพลายเอกสิทธิ์” ที่เป็นสัญลักษณ์ของการออกศึกและสัญลักษณ์ของชัยชนะ โดยก่อนขึ้นเวทีปราศรัยได้มีการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญกำลังใจและเชื่อว่า ช้างพลายเอกสิทธิ์ จะนำชัยมายังพรรคปวงชนไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอน
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคปวงชนไทย มีนโยบายพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ชาวสุรินทร์ทุกอำเภอมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกคนสู้แล้วต้องรวย อาทิ นโยบายด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว จะส่งเสริมผลักดันให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนำวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวสุรินทร์ อาทิเช่น การอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณสำคัญอันหนึ่งของชาวสุรินทร์ให้ดำรงคงอยู่สืบไป เพื่อให้ช้าง และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช้างได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจในการเลี้ยงช้างและอนุรักษ์ช้างไทยของจังหวัดสุรินทร์ให้คงอยู่ตลอดไป นโยบายเปลี่ยนหนี้เป็นทุนอวสานหนี้ รวมถึงนโยบายด้านการเกษตร ปุ๋ยปวงชน ห้องเย็นชุมชน ฯลฯ
ทั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ ระบุว่า ตนรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่พี่น้องสมาคมคนตาบอดร่วมพันคนมารอต้อนรับและนั่งฟังการปราศรัยของพรรคปวงชนไทยอย่างล้นหลาม แม้จะมีอุปสรรคเรื่องการได้ยินบ้าง แต่ก็มีล่ามภาษามือคอยช่วยแปลให้เกิดความเข้าใจ
”ขอประกาศว่าเราพร้อมที่จะดูแลคนทุกกลุ่มให้เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมเสมอภาค ทุกนโยบายที่ออกมา ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม คนทำงานสู้แล้วต้องรวย ถึงเวลาอวสานหนี้ รายได้ต้องเพิ่ม สวัสดิการผู้สูงอายุ ต้องให้ดีกว่านี้ เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอรวมพลังสมาคมคนตาบอดชาวชาวสุรินทร์ และทั้งประเทศ บัตรสีชมพู เลือกพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 เพื่อส่งนายกสมาคมคนตาบอดเข้าสภาไปตัวแทนผลักดันกฎหมายเพื่อคนตาบอดทั่วประเทศ“ นายเอกสิทธิ์ กล่าว